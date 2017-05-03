Whatsapp'a ne oldu; Whatsapp'a erişim durdu

Mobil iletişimin en çok kullanılan uygulamasıdünya çapında erişime kapandı. Konuyla ilgili henüz teknik bir açıklama yok.Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın siber saldırıların hedefi olduğu düşünülüyor.Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor.Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.