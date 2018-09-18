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Yapay zekâ iyi bir takım arkadaşı olabilir mi?

Bilişim Zirvesi'18 keynote konuşmacısı Connor Upton, iş dünyasını kasıp kavuran yapay zekâ furyasının yarınını masaya yatıracak.

Yapay zekâ iyi bir takım arkadaşı olabilir mi?

Bilişim Zirvesi'18 keynote konuşmacısı Connor Upton, iş dünyasını kasıp kavuran yapay zekâ furyasının yarınını masaya yatıracak.

18 Eylül 2018 Salı 10:30
Yapay zekâ iyi bir takım arkadaşı olabilir mi?

Yapay zekâ iyi bir takım arkadaşı olabilir mi?

Bilişim Zirvesi'18 "Beyond The Wall" mottosu ve "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla, Türkiye İş Bankası ve HPE ana sponsorluğunda düzenleniyor. Zirvenin bu yılki keynote konuşmacısı Fjord Accenture Interactive EALA Veri Tasarım Direktörü Connor Upton, yapay zekânın insan merkezli tasarlanmasına ilişkin çarpıcı sorular ve yanıtlar sunacak.


İstanbul, 18 Eylül 2018 – Bilişim Zirvesi'18 "Beyond the Wall" mottosu, yapay zeka ve robotik başta olmak üzere yeni nesil teknolojileri merkezine alan "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla, Türkiye İş Bankası ve Hewlett Packard Enterprise ana sponsorluğunda, 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Bilişim Zirvesi'18'in keynote konuşmacısı, Accenture'ın Dublin'deki çok disiplinli tasarım ve inovasyon merkezinde, Fjord Accenture Interactive EALA Veri Tasarım Direktörü olarak görev yapan Connor Upton oldu. "Yapay Zekâyı Takım Arkadaşı Olarak Tasarlama" başlıklı bir konuşma yapacak olan Upton, keynote oturumunda yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği dönüşümün iş dünyasındaki etkilerini ele alacak.

İki gün boyunca 17 farklı temada yapılacak oturumlar boyunca yapay zekâ ve robotlarla birlikte yaşamı ve insanı yeniden tanımlamayı amaçlayan Bilişim Zirvesi'18'de fikir ve düşünce liderlerinin yanı sıra yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, teknoloji liderleri, yasal düzenleyiciler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor. Etkinliğin keynote konuşmasını yapacak olan Connor Upton, karmaşık çalışma ortamlarının tasarımına uyguladığı insan merkezli yaklaşımlar ve bu konuda gerçekleştirdiği ses getiren yayınlarla biliniyor.

Yüksek teknoloji üretimi, polis komuta merkezleri, saha çalışmaları, otomotiv ve enerji yönetimi başta olmak üzere birçok alanda proje geliştiren Connor Upton, Bilişim Zirvesi'18 kapsamında yapacağı konuşmada "İşgücü değişimi konusunda çok fazla coşkuya şahitlik ettik, ancak yapay zekâ insan performansını nasıl artırabilir?" ve "Algısal veya bilişsel görevlere yardımcı olmak için hangi fırsatlar mevcuttur ve bu fırsatlar uzmanlığı ölçeklendirmede nasıl yardımcı olabilir?" gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Bilişim Zirvesi18
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