Yapay zeka insan ögesini yok eder mi? Uzmanları yanıtlıyor

Digital Age Summit, ikinci gününde Xerox Parc CEO’su Dr. Tolga Kurtoğlu, Atombank CEO’su Mark Mullen, Hello Group Kurucu ve CEO’su Jakob Langemark ve FROSMO Kurucu ve CEO’su Mikael Gummerus gibi dijital dünyaya yöne veren isimleri ağırladı.

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