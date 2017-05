Yapay zeka insan ögesini yok eder mi? Uzmanları yanıtlıyor

Stratejinin 3 unsuru: hedef, kapsam, avantaj

Stratejinizi, duygularınızla oluşturabilirsiniz

Javascript, internetin üçüncü ayağı

Dijital iş ve kültür dergisi Digital Age tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Digital Age Summit , ikinci gününde Xerox Parc CEO’su Dr. Tolga Kurtoğlu, Atombank CEO’su Mark Mullen, Hello Group Kurucu ve CEO’su Jakob Langemark ve FROSMO Kurucu ve CEO’su Mikael Gummerus gibi dijital dünyaya yöne veren isimleri ağırladı.Bu yıl “Digital Humanization” temasıyla gerçekleşen Digital Age Summit 2017 ’de, Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde yapay zekadan robotlara, otonom araçlardan akıllı teknolojilerin sektörel etkilerine kadar teknolojinin geldiği noktanın insanın hayatına olumlu etkileri ele alındı. Life Fitness Academy Eğitmeni Onur Gurur Özbek ile sabah spor seansıyla başlayan Digital Age Summit’in etkinliğin ikinci gününün ilgi çeken isimleriveveveoldu.’ta sağlık sektörü, akıllı şehirler, dijital imalat ve işletmelere yönelik yapay zeka çalışmalarını anlattı. Verinin giderek arttığını ve gelecekte de azalmayacağını vurgulayan Kurtoğlu, yapay zeka nedeniyle kayba uğrayabilecek sektörlerin imalat, ziraat, taşımacılık ve depoculuk olduğunu belirtti. Kurtoğlu, “Diğer yandan, sürücüsüz arabalar gibi teknolojiler söz konusu olduğunda, bu ürünleri kuralsız bir ortama sokmuş oluyorsunuz. Yapay zekanın gördüğü noktalar, istatistiklerin hep belli bir noktada olması lazım ve her zaman gerçeği yansıtmayabilirler. Bu nedenle bence yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, otomasyonu ne kadar yapabileceğinizin her zaman bir sınırı var ve gelecekte insan ve makinelerin işbirliği yatıyor. Yapay zekanın geleceği, insan-makine etkileşimiyle ilgili olacak” dedi., konuşmasına Atombank için en önemli sözcüğün “avantaj” olduğunu söyleyerek başladı. Stratejinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Mullen, stratejisinin ne olduğunu bilmeyenlerin, ne gibi kararlar alacağını bilemeyeceğini belirtti. Mullen’a göre, stratejinin üç unsuru hedef, kapsam ve avantaj. Mullen, “Hedefinizin ne olduğunu bilmezseniz yol haritası çizemezsiniz. İyi bir strateji, içerdiği çok fazla şeyden fazlasını dışarıda bırakır. Kapsam olarak, kime uygunsunuz, kime değilsiniz bunları belirleyecek, şirketinizi kim için kurduğunuzu ortaya koyacaksınız. Üçüncü unsur, avantaj: ne türde bir avantaj yaratmak istiyorsunuz ki bu avantaj sayesinde hedef kitlenizdeki müşterilere hizmet verin” dedi.Bir stratejik tasarım şirketi olangiderek zorlaşan bir sektörde olduklarını, bunun nedenlerinden birinin de bugün kişi başına ortalama 6 cihazdan bahsedilirken, önümüzdeki 7-8 yılda bu sayının 100 cihaza çıkmasının beklendiği olduğunu söyledi. Langemark’a göre, bu doğrultuda beklentiler de artıyor ve tüketiciler, bir kategoride aldıkları hizmetin kalitesini, başka kategorilerden de bekliyor. Tüm bunların, oluşturulan ürün ve hizmetlerin vadesinin kısa olduğu ve şirketlerin her şeyi daha hızlı yapması gerektiği anlamına geldiğini belirten Langemark, “Bu nedenle sürekli BETA durumundayız. Bütün bu konuştuklarımızla başa çıkabilmek için neler yapabiliriz? Değişmeyen şeylerle bağımızı korumak ve değişmeyen şey de biziz: insanlar. Bu sayede ürün, hizmet ve tasarımlar daha uzun süreli olabilir. Bütün bu değişimin ve hızın ortasında değişmeyen tek şey insanları anlamlandırabilmek. İnsanların dile getirmediği gereksinimlere cevap vererek kendinizi farklılaştırabilirsiniz” dedi.Akıllı telefon devriminin başlamasının üzerinden yalnızca dokuz sene geçmiş olduğunu hatırlatan, kişisel bilgisayarın bu noktaya gelmesinin otuz sene sürdüğünü vurguladı. Artırılmış Gerçeklik ile ilgili bizleri nelerin beklediğini sorgulayan Gummerus, bu alanda çalışmalara başlanması gerektiğini ve bu yolda Javascript’in internetin üçüncü ayağı olduğunu belirtti. Gummerus, “Her türlü ekranda ve cihazda çalışıyor; Google bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Gelecek için yapılması gereken tercih bu. Sürekli yeni şeyler çıktığı için kullanıcı arayüzlerinizi hızlı bir şekilde geliştirmeniz lazım ve Javascript bunu sağlıyor” dedi.’nin ikinci gününde büyük ilgi gören workshop’lar da SHERPA ile “UX’e DoD Felsefesi ile Başlayın”, Google ile “Dijital Pazarlamanın Yeni Lokomotifleri: Online Video ve Programmatic”, “Yapı Kredi Future Hub” ve Merve Derman’la “Verimli Bir Pazarlama Otomasyonu Nasıl Yapılır?” etkinlikleri oldu. BKM CEO’su Soner Canko’nun açılış konuşmasıyla başlayan FinTech Semineri de yoğun ilgi gördü.