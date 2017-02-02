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02 Şubat 2017 Perşembe 11:56

YAZILIM UYGULAMALARI NASIL ÜRETİLMEKTEDİR?

Birçok şirket tarafından kullanılan hazır yazılım programları birçok defa istenilen seviyede olamamaktadır.

YAZILIM UYGULAMALARI NASIL ÜRETİLMEKTEDİR?
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Birçok şirket tarafından kullanılan hazır yazılım programları birçok defa istenilen seviyede olamamaktadır. İstenilen işlerin çok daha basit bir yapımı olmasına rağmen bu programların kullanılmaya devam ettiği görülmektedir. Şirketin yaptığı iş durumuna göre dizayn edilmiş ve kişisel hale gelmiş yazılım programlarının çok daha zor bir durum olmadığı bilinmelidir. Birçok yazılım firmaları belli programları ile yazılım firmaları elde etmektedir. Çok daha güvenlik ve sağlıklı bir şekilde işlerin yapılmasını isteyen şirketlerin öncelikle kaliteli firmalardan yardım alması gerekmektedir. Bu açıdan iyi bir yazılım uygulamasına sahip olmak önemlidir. Yazılım geliştirme de ilk olarak ana modüller uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yazılımın hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağı firmaya detaylı olarak anlatılmalıdır. Kapasitesi, gücü, işleyişi bu durumları göre hesaplanmalıdır. Bunun dışında gereksiz bir özelliğin olmamasına dikkat edilmektedir. Yazılım dili, yazılım da kullanılan mimari ve sunucunun sağlayacağı imkânlara göre özellikler belirlenmektedir. Web tabanlı olmasının yanında birçok uygulamanın mobil olarak da kullanıldığı bilinmelidir.


MOBİL UYGULAMA
Kullanılacak yazılım mobil uygulama olarak da düzenlenmektedir. Bu nedenle cep telefonlarının çok sık kullanıldığı günümüzde çok daha kullanışlı olmaktadır. Bunun yanı sıra yazılım firması görevlileri tarafından oldukça hassas bir şekilde takibi de yapılmaktadır. Bazı durumlardan dolayı uygulamanın düzenli çalışmaması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında çok sık yapılması gereken güncellemelerin de yine mobile uygun olmasına dikkat edilmelidir.


Mobil uygulama sonrasında web arayüz tasarımları yapılır. Html standartlarına uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca hedeflenen sayfaya 3 tık sonucunda ulaşma hedefi de konulmalıdır. Kodlama işlemleri yapıldıktan sonra raporlama ve izlenebilme imkânları sağlanır. Birkaç kere bu sistemlerin doğru olarak çalıştığından emin olunmalıdır. Yazılım işlemleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmesi mümkün olmaktadır. http://www.codex.com.tr
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