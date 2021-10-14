2021'de Dogecoin Nasıl Alınır?

Halkın para birimi Dogecoin, mazlum(underdoge) olarak adlandırılır. Bazıları Dogecoin'in durdurulamayacağını söylüyor. Diğerleri çökmeye mahkum olduğunu söylüyor. Bu tartışmalı kripto para biriminin değeri 50 kat arttı, ancak dijital varlık son zamanlarda tüm zamanların en yüksek değerinin yarısından daha azına düştü. O zamandan beri kripto pazarını takip ediyor. Dogecoin hala tüm zamanların en yüksek fiyatlarının altında ve kripto para birimi boğa(bull) piyasası yeniden başladığında DOGE'nin 1 dolara ulaşması söz konusu değil.

Dogecoin'in bir mem parası veya finansın geleceği (veya her ikisi) olduğunu düşünüyorsanız, kripto para birimine yatırım yapmanın risklerini bilmek önemlidir. Kripto pazarları hakkında daha fazla bilgi edinin ve bugün DOGE'ye nasıl yatırım yapmaya başlayabileceğinizi öğrenin.

Dogecoin Nedir?

Kendisini “eğlenceli ve arkadaş canlısı” internet para birimi olarak markalaştıran Dogecoin, 2013 yılının Aralık ayında tanıtılan eşler arası ve açık kaynaklı bir dijital para birimidir. Dogecoin, Bitcoin ve Litecoin gibi büyük oyunculardan kısa bir süre sonra kriptonun ilk günlerinde yaratılmıştır. Dogecoin'in arkasındaki asıl fikir, halkın blok zincirlerinin arkasındaki teknolojiyi anlamasına yardımcı olmak için daha akılda kalıcı bir kripto para birimi projesi oluşturmaktı. O zamandan beri Dogecoin, bugün içinde yaşadığımız internet destekli perakende yatırımcı çağında bir simge haline geldi. Özellikle madeni paranın logosu olan Shiba Inu'dan 2021'de kaçınmak zor oldu.

Dogecoin, Bitcoin gibi diğer kripto para birimleriyle aynı temel teknoloji üzerine inşa edilmiştir. Bununla birlikte, DOGE, kullanıcıların daha hızlı ve daha uygun fiyatlı işlemlere erişmelerini sağlamak için Bitcoin teknolojisinde birkaç iyileştirme sunar. Durum böyleyken, diğer kripto para birimleri işlem maliyetlerini azaltmak için daha iyi, daha yenilikçi çözümler sunar. Dogecoin hiçbir şekilde çığır açmıyor, ancak Dogecoin yatırımcıları kripto paranın teknolojisine bahis yapmıyor. Bunun yerine, sözde "Doge Army", DOGE çevresindeki güçlü topluluğa bahis oynuyor.

Dogecoin Nasıl Alınır?

1. Çevrimiçi bir hesap açın.

Dogecoin satın almanın ilk adımı, DOGE'yi destekleyen bir kripto para borsasında hesap açmaktır. Dogecoin, Coinbase, Paribu, Koinim, Todex, Binance TR ve Bitexen’de mevcuttur.

Binance TR, birkaç nedenden dolayı harika bir seçenektir. Bilgisayarınız için gereken, virüsten koruma yazılımı kullanmayı düşünmelisiniz! Binance TR, genel merkezi Malta olan ve geçtiğimiz günlerde ülkemize özel yerel borsa hizmeti vermeye başlayan dünya çapında en popüler kripto para uygulamalarından biridir. Ayrıca Binance TR, doğrudan bankanız üzerinden TL yükleme ve çekme işleminizi kolayca halledebileceğiniz sayılı uygulamalardan biridir.

2017 yılında işleme açılan Paribu da Dogecoin alım, satım işlemlerinizi yapabileceğiniz yerli kripto para borsaları arasında yer alıyor. 1,5 milyondan fazla kullanıcısı bulunan platform, günlük ortalama 800 milyon dolarlık işlem hacmiyle Türkiye’de bulunan kripto para alım-satım işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulamalar arasında yer alıyor.

Eski adıyla Koineks, yeni adıyla Thodex, Türkiye'de FinCen MSB lisansı alan ilk kripto borsası olarak geçtiğimiz dönemlerde dünyaya açılmıştı. Ülkemizde 400 binden fazla kullanıcısı bulunan Thodex de yine Dogecoin'e ek olarak diğer pek çok popüler kripto parayı sitesinde listeliyor.

2. Fon Hesabı & Satın alma işleminizi yapın.

Hem cüzdanınız hem de döviz hesabınız açıldıktan sonrasatın almak için satın alma talimatı verebilirsiniz. İlk olarak, borsanızın işlem platformunu açın ve DOGE'nin mevcut fiyatına bir göz atın. Kripto para birimlerinin fiyatları her zaman değişse de, piyasa fiyatına yakın ödeme yapmayı bekleyebilirsiniz ve madeni paralarınız için fazla ödeme yapmadığınızdan emin olmak için DOGE fiyatını ve nasıl hareket ettiğini takip etmek isteyebilirsiniz.

En iyi borsalar, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli sipariş türleri sunacaktır. Daha önce hisse senedi ticareti yaptıysanız, muhtemelen temel emir türlerine zaten aşinasınızdır. Henüz yapmadıysanız, yatırım yapmadan önce en yaygın sipariş türleri hakkında temel bilgiler edindiğinizden emin olun. Bir emir türü seçin ve mevcut paranıza ve mevcut piyasa fiyatına göre ne kadar DOGE almak istediğinizi hesaplayın.

Buradan, komisyoncunuz siparişinizi sizin adınıza doldurmaya özen gösterecektir. Döviz cüzdanınızda DOGE'nizi gördüğünüzde siparişiniz tamamlanmıştır. Brokeriniz siparişinizi sizin belirlediğiniz özelliklere göre dolduramıyorsa, işlem gününün sonunda iptal edebilir.

3. Bir cüzdan satın alın (isteğe bağlı)

Bir kripto para cüzdanı, DOGE'nizi bir borsa dışında saklamak için kullanabileceğiniz bir dizi anahtar sağlar. Bu, borsanızın bir saldırı veya hırsızlığa hedef olması durumunda yatırımınızı daha güvenli tutmanıza yardımcı olur.

2 ana kripto para cüzdanı türü vardır: sıcak yazılım cüzdanları ve soğuk donanım depolama cüzdanları. Yazılım cüzdanları ücretsizdir ancak yatırımlarınıza erişmek için internete bağlı olmaları gerekir. Donanım cüzdanları, maksimum güvenlik için madeni paralarınızı çevrimdışı olarak saklar, ancak maliyeti 50 dolara kadar çıkabilir. DOGE'nizi nasıl saklayacağınıza karar verirken favori yazılım ve donanım cüzdanlarımızı göz önünde bulundurun.

Kripto Paranızı Bekletin veya Satın

DOGE'nizi döviz cüzdanınızda gördükten sonra, şimdi yatırımınızın geri dönüşünü nasıl elde etmek istediğinize karar vermeniz gerekecek. Alabileceğiniz 2 ana strateji vardır:

Uzun vadeli elde tutma: Dogecoin fiyatının onu aylarca hatta yıllarca elinde tutabileceğine inanan yatırımcılar. Stratejiniz buysa, yatırımlarınızı daha güvende tutmak için DOGE'nizi mümkün olan en kısa sürede cüzdanınıza aktarın.

Kısa vadeli ölçekleme: Kısa vadeli yatırımcılar, kendileri için avantajlı olduğunda DOGE alıp satarak küçük fiyat hareketlerinden yararlanırlar.

Kısa vadeli bir yatırımcı olmayı planlıyorsanız, güvenilir ve hızlı işleyen bir ticaret platformuna erişiminiz olması önemlidir.