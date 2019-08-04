Airbnb indirim ve Booking indirim fırsatları Yazı:

Konaklamalarınız sırasında hem çevreyi daha iyi keşfetmenizi hem de Booking.com gibi alternatiflerine kıyasla çok daha sıcak bir ortamda konaklayabilmenizi mümkün kılan Airbnb, pek çok avantajı sayesinde son yıllarda giderek popülerleşen bir rezervasyon sitesi.

Tıpkı Booking.com gibi işleyen Airbnb, insanlar tarafından listelenen daire, ev ve buna benzer mülklerde rezervasyon yapabilmenizi sağlıyor. Pek çok farklı alternatif konaklama seçeneğine sahip olan Airbnb, tüm rezervasyonlarını firmanın güvencesinde gerçekleştirerek sorunsuz bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Airbnb, dünyanın her yerinde kullanılan ve günde binlerce rezervasyonun yapıldığı bir sistem. Tam anlamıyla güvenilir olan ve hem ev sahiplerine hem de rezervasyon yaptıran misafirlere korunma sağlayan politikalarıyla dikkat çeken Airbnb, konaklamanızın ilk anından çıkışınıza kadar asla sorun yaşayamayacağınızı garanti ediyor.

Airbnb’de çok sayıda farklı konaklama türünü tercih edebilirsiniz. Genellikle Booking.com gibi siteler üzerinden yapılan otel rezervasyonlarının aksine, çamaşırhane, mutfak gibi ortak kullanım alanlarına erişebileceğiniz tesislerin bulunduğu Airbnb’de özellikle uzun süreli konaklamalarda oldukça iyi imkanlardan yararlanmak mümkün. İndirim ve fırsatlar konusunda Booking indirim ve kampanya sayısı açısından daha önde diyebiliriz.

Airbnb sadece merkezi konumlarda değil farklı yerlerde de konaklama imkanları sunmakta. Site üzerinde arama yaptığınızda karşınıza çıkacak olan “Benzersiz konaklamalar” butonuyla ulaşılabilen bu tesisler kimi zaman tarihi bir şato, kimi zaman dağın tepesindeki bir yel değirmeni veya bir adada bulunan deniz feneri bile olabiliyor. Farklı ve benzersiz konaklamalar için çok çeşitli imkanların bulunduğu Airbnb, bu özelliği ile macera seven gezginlerin tercihi olmakta. Airbnb indirim kodu da internette en çok aratılan konulardan biri. Bir arkadaşınızın referansıyla siteye üye olduğunuz takdirde ilk yapacağınız seyahatte ödeme aşamasında 300 TL'ye kadar indirim sahibi oluyorsunuz.

Güvenilirlik konusunda dünya üzerinde her gün yapılan binlerce rezervasyon ile kendini ispatlayan Airbnb aynı zamanda herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda çözüm sunan bir destek hattına da sahip. Rezervasyon sonrası, konaklamanız sırasında belli bir süre ödemeyi ev sahibine aktarmayarak olası bir problemde para iadesi alabilmenizi garanti eden Airbnb, hem konuklar hem de ev sahipleri için fazlasıyla güvenilir. Ayrıca sağladığı Airbnb indirim fırsatları da takdire değer.

Eğer konaklamanızı bütçenize uygun şekilde yapmak, yeni insanlarla tanışıp daha önce görmediğiniz yerleri keşfetmek istiyorsanız Airbnb sizin için en uygun seçim olacaktır. Otellerde elde edemediğiniz deneyimleri yaşatan Airbnb, bir kez şans verdikten sonra devamlı tercih edeceğiniz bir uygulama olacak.