Akıllı Mobilya Modelleri ve Özel Tasarım



Dekorasyon dendiği zaman ilk akla gelen salon dekorasyonu veya oturma odası dekorasyonu oluyor. Ev dekorasyonlarındaki en önemli yer olan ve dekorasyonunun en dikkatli yapılması gereken yerler olan bu alanlar, özel üretim seçenekleri ve dünya trendleri ile Baressi Mobilya tarafından özel olarak tasarlanıyor.





Özellikle son zamanlarda dünya trendlerinde yer edinen, insanların ihtiyacının dışındaki bile kullandıkları teknolojik mobilya modelleri, bizim ülkemizde de oldukça revaçta. Bu nedenle de Baressi Mobilya, özellikle mekanizmalı ve mekanik koltuk takımı modellerini, Masko Mobilya Kenti’ndeki mağazasında sergilemektedir.





Mekanizmalı Koltuk Takımı Modelleri

Aslında mekanizmalı koltuk takımı düşünüldüğü zaman hemen hemen herkesin aklına aynı tip koltuk modeli gelse bile teknolojinin gelişmesi ve aynı orantıda da mobilyacılık sektörünün gelişmesi ile birlikte mekanizmalar; kişilerin istedikleri koltuk modellerine entegre edilebiliyor.





Kumanda ile çalışan, konforu sunan, yatma ve ayak uzatma özelliği bulunan genellikle de kumanda ile çalışan mekanizmalı koltuk takımı modelleri, ister oturma grubu isterseniz de köşe koltuk modelleri olarak sizlere sunulmaktadır.

Mekanizmalı koltuk takımı ve dekorasyonu hakkında bilgi almak istiyorsanız, Masko firması Baressi Mobilya ile iletişime geçebilirsiniz.

Tv Koltuğu ve Dekorasyonu



Bireysel oturum, ev dekorasyonlarında yaygınlaştı. Yurt dışından ülkemize kazandırılan en önemli mobilya modellerinden olan “baba koltuğu” modelleri, tv koltuğu olarak bizim ülkemizde de satışa sunulmuştur. Genel olarak tek kişilik koltukları anımsatan tv koltuk modelleri, birçok teknik özelliği ile standart koltuk modellerinden ayrılmaktadır.





Kumandası ve motor sistemi sayesinde yatış pozisyonuna gelebilecek, ayak uzatması açılabilecek ve aynı zamanda da başlığı oynayabilecek tv koltuk modelleri, özel istek üzerine Baressi Mobilya tarafından size özel olarak üretilmektedir.





Akıllı mobilya modellerinde Türkiye’nin en önde gelen mobilya firmalarından olan Baressi Mobilya, trend mobilyaları ve dekorasyon fikirleri ile Masko’da sizleri bekliyor. Mağazayı ziyaret ederek ürünler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.