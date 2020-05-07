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Anneler Gününde Ne Tür Yüzük Alınır?

Bizi hayata hazırlayan, her zaman yanımızda bize destek olan annelerimize en güzel hediye Blue Diamond’dan geliyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 13:03
Anneler Gününde Ne Tür Yüzük Alınır?

Anneler Gününde Ne Tür Yüzük Alınır?

Anneler Günü’ne özel tüm pırlantalarda geçerli %50 indirim fırsatını sakın kaçırmayın. Bizi hayata hazırlayan, her zaman yanımızda bize destek olan annelerimize en güzel hediye Blue Diamond’dan geliyor. Birbirinden güzel modellerde geçerli olan indirimle en eşsiz pırlantalar sizleri bekliyor. ! 0,46 Karat Prenses Pırlantalı Yüzük

En sevilen aksesuarlardan olan pırlanta yüzük modelleri her zaman olduğu gibi yine çok özel fiyatlarla sizlerle buluşuyor. En cazip fiyat garantisi ve kampanyalar ile Blue Diamond yılın en özel gününde de yine adından söz ettiriyor.

0,52 Karat Prenses Pırlantalı Yüzük

Birbirinden güzel modeller arasından her tarza ve yaşa uygun tasarımlar en güzel hediye seçeneklerinden. Peki anneler gününde ne tür bir yüzük alınır? İşte sizin için seçtiklerimiz;

Tamtur Yüzük

Yenilikçi ve modern çizgilerle klasikleşmiş pırlanta ışıltısını kaybetmeyen tasarımlara imza atan marka her zaman kendini yeniliyor. Birbirinden güzel tamtur yüzük modelleri de herkesi kendine hayran bırakıyor. Annenize olan sevginizin ışığını hediye mücevherlerinizle yansıtın ve asla unutulmayacak bir hediyeye imza atın. Sade ve zarif modeller…

1,62 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük

Koleksiyonda yer alan mücevherlerin her biri kendi içerisinde bir hikâyesi bulunan tasarımlardır. Tamtur her kadının beğendiği, özel günlerde en çok tercih edilen modellerden birisidir.

Yakut Yüzük

1,64 Karat Pırlantalı Yakut Yüzük

Bir diğer hediye seçeneği ise kırmızının en güzel tonu Yakut yüzükler. Yakut doğadaki en değerli taşlardandır. Ayrıca zor bulunur ve çok dikkatli işlenmelidir. Blue Diamond, yakut tasarımları şık modelleri, kendine has özellikleriyle öne çıkan mücevherlerdendir. Aynı zamanda yoğun bir enerjiyi içinde barındıran yakut taşı, pırlanta ile birleşince ortaya ihtişamlı yüzükler çıkıyor. Yakut ve pırlantanın bir araya geldiği bu özel mücevherler her gününüze ayrı bir ihtişam katacak.

Elmas Yüzük

0,61 Karat Elmas Yüzük

Elmasın temiz, saf ve güçlü asaletini doğanın diğer dayanıklı taşlarıyla buluşturarak ahenk yaratan tasarımlara imza atıyoruz. Elmas Yüzükler göz alıcı modelleriyle sizlerin beğenisine sunuluyor… Blue Diamond günün her saati kullanılabilen tasarımlarıyla sevdiklerinizi mutlu edecek. Evde kaldığımız bu günlerde annenize ya da eşinize bu harika pırlantalarla mükemmel bir gün yaşatabilirsiniz. Sevginizi anlatan bir elmas yüzük mutlaka bulacaksınız.

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