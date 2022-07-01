Bahçenizde Mandu Kalitesi: Ahşap Bahçe Dolabı

Bahçeli evlerde yaşayanlar, bahçe dolabı oldukça kullanışlı ve bir o kadar da pratik bir çözümdür. Bahçe dolabı ile bahçenize şık bir hava katabilir ve bahçenizi dağınık görüntüden kurtarabilirsiniz. Mandu ahşap bahçe mobilyaları ile huzurlu, düzenli ve şık bir bahçe yaşam alanı oluşturmak mümkün. Su ve güneş gibi dış etkenlere uzun süre dayanabilecek kaliteli malzemeden tasarlanan Mandu bahçe dolapları ile yaşam alanlarınıza hem işlevsellik katabilir hem de görsel olarak da farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Dayanıklı Ahşap Depolama Alanları

Mandu, kişiye özel bahçe dolapları ve bahçe çözümleri sunar. Bahçe dolabı dış mekan ve hava şartlarına uzun yıllar dayanacak özelliklere sahiptir. Ürünlerin bazılarında kullanılan ahşap marin plywood; dış mekan ve olumsuz hava şartlarına en uzun süre dayanabilen malzemeler arasında yer alır. Bu malzeme soğuk hava, yağış ve nem olaylarına karşı oldukça dayanıklıdır.

Mandu bahçe dolaplarının kullanım ömürlerinin uzun olmasını önemseyen bir anlayışla üretim gerçekleştirir. Islaklık ve nemden kaynaklı paslanma yapmayan marin türdeki malzemeler kullanılmaktadır. Özellikle ahşap ürünlerde kullanılan menteşeler, pencere ve kapı kilitlerinin tamamı marin türdedir. Denizcilikte kullanılan deformasyona uğramayan, genleşme ve paslanmayı engelleyen dış hava koşullarına dayanıklı ham maddelerden imal edilir. Ürünlerin bazı bölümlerinde de paslanmaya dayanıklı metal malzeme tercih edilir. Bu da uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Ahşap bahçe dolabı çatı kısımları ise farklı renklerdeki shinglelar ile kaplanmıştır. Bahçe kullanımına uygun olan çatı kaplama malzemesi eşyalarınızın bahçe depolama alanlarında güvenle saklayıp korumanıza katkıda bulunur. Shingle bir su yalıtım malzemesidir. Ayrıca olumsuz hava koşullarına ve rüzgara dayanıklıdır.

Kullanım Amacına Göre Fonksiyonel Tasarımlar

Ahşap bahçe dolabı ve depolama alanları farkı boyut ve tarzlarda üretilmiştir. Küçük bahçelerde daha küçük boyuttaki depolama alanlarını tercih edebilirsiniz. Bahçe depolama ürünlerinde farklı ağaç türleri kullanılmaktadır. Kullanım şekline göre farklı tarzlarda depolama alanları mevcuttur. Bazı depolama dolaplarında avadanlık askısı, bisiklet askısı ve bahçe malzemeleri askısı gibi bölümler yer alır. Bahçe dolapları beton, çim ve toprak zeminlerde kullanıma uygundur. Farklı tarz ve modeldeki Mandu ürünleri ile dış mekanlarınızı daha dekoratif ve kullanışlı hale getirebilirsiniz.

Bahçe Dolabı ile Bahçe Düzenleme Çözümleri

Bahçe dolabı seçenekleri, bahçenizin düzenlemenizde her zaman en büyük yardımcınız olmaya aday!Sizin ve evcil dostlarınızın belirli zaman dilimlerinde ara ara kullandığınız ne kadar malzeme varsa bahçe dolabı kullanarak saklayabilirsiniz. Bahçe dolabı ile zaman zaman kullandığınız malzemelerin bozulmasını, kırılmasını ve deforme olmasını önleyebilir; bahçenizin de daha düzenli hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Pratik Bahçe Dolabı Kurulumu

Mandu ürünlerinin kurulum ve montajı oldukça kolaydır. Bir tornavida ve paketten çıkan alyan anahtar sayesinde dakikalar içerisinde kurulumu tamamlayabilirsiniz. Ayrıca gelen paket içerisinden çıkan web adresinden montaj videosunu izleyerek kurulum işlemini daha hızlı bir hale getirebilirsiniz.

Bahçenizde Neye İhtiyacınız Varsa Mandu Yanınızda!

Mandu mobilya ahşabı bir sanatçı hassasiyeti ile işleyerek evinizde doğa ile baş başa olmanın keyfini ve huzurunu yaşatabilmek için sizlere pek çok imkan ve seçenek sunar. Köpek kulübeleri, ahşap bahçe dolabı, bungalov evleri ve birçok mobilya çeşidiyle kalite ve şıklığı yaşam alanlarınıza getirir. Bahçe dolabı ile bahçelerinizi düzenlerken, kedi evi ya da köpek kulübesi ile sevimli dostlarınızın yaşam alanlarını güzelleştirebilirsiniz; evcil dostlarınıza harika bir yaşam alanı sunabilirsiniz. Bahçeniz için aradığınız tüm estetik ahşap ürünlere Mandu kalitesiyle ulaşabilirsiniz. Bahçe dolabı ve diğer tüm dış mekan mobilya ihtiyaçlarınızı Mandu Mobilya’dan satın alarak bahçelerinizi ve dış mekanlarınızı daha estetik ve daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.