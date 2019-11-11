Bahis sitesi harcama itirazı

Çok sayıda insan para yatırmak konusunda herhangi bir problem yaşamazken konu para çekmeye geldiğinde bu bahis sitelerinin tuzağından kurtulamıyor. Para yatırmak için onlarca alternatif yöntemi sıralayan bahis siteleri yüksek oranlar vererek, farklı bonuslarla insanları kolayca ağlarına düşürüyor. Miktarın düşük olması ve kullanıcının yeni başlamış olması durumlarında sorunsuz şekilde para çekilmesine imkan veren siteler miktarlar yükseldikçe sudan sebeplerle ödemeleri iptal edebiliyor. Bahis sitelerine para kaptırmak çok kolay olsa da eğer ödeme yöntemi olarak kredi kartınızı kullandıysanız yatırdığınız paraları geri iade alabilmeniz mümkün. Bankalar ve kredi kartı sağlayıcı kurumlar tarafından yasal olarak sağlanan bu hakka chargeback adı veriliyor.

Chargeback işlemi ile 120 güne kadar bahis siteleri de dahil olmak üzere ödeme yaptığınız her yerden paranızı geri alabilmeniz mümkün. Bahis siteleri için oldukça karmaşık bir süreç gerektiriyor olsa da profesyonel bir rehberlik aracılığıyla bahis itiraz işlemi kolayca sonuçlanabiliyor.

Bahis harcama itiraz başvurusu için banka ile iletişime geçilerek uygun formların hazırlanması gerekmekte. Bu formlar harcama türlerine göre değişkenlik gösteriyor. 3D Secure kullanılarak yapılan harcamalara da yapılabilen bu itiraz işlemi sonucunda, uluslararası kurallar gereğince bankaların geri iade yapması sağlanıyor.

Bahis sitelerinin bu başvurulara yanıt vermesine gerek kalmadan tüm iadeler Mastercard ve Visa çalışma şartları gereğince bankanız aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 120 günlük süreç içerisinde bahis sitelerine kredi kartınız ile yaptığınız tüm ödemeleri hesabınıza iade alabileceğiniz bahis itiraz işlemi www.bahisitiraz.net tarafından sizin adınıza profesyonel olarak yürütülüyor.

Binlerce liralık iadeyi başarılı şekilde alan bu danışman kurum gerekli formların hazırlanmasını, bankalar ile gerçekleşecek olan yazışmaları üstlenerek bu konu hakkında bilgisi olmayan insanların bile bahis harcamalarını iade alabilmesini mümkün kılıyor. Yani bahis sitesine yatırılan parayı geri almak aslında mümkün ancak birçok kişi bundan haberdar değil.

Bahis sitelerinin tuzağına düşmüş olsanız bile zararınızı kurtarmanızı sağlayan bahis chargeback işlemi harcamalarınızın miktarına ve bazı diğer ayrıntılara göre hazırlanan formlar ile gerçekleştirilmekte. Sadece kaybettiğiniz parayı geri almak için değil, bahis sitesi paramı vermiyor diyorsanız bu gerekçeyle de kullanabileceğiniz bahis itirazıyla paranızı geri almanız mümkün. Herhangi bir üst limit olmadan, yüzbinlerce lira olsa bile iade alabilmenizi sağlayan bu yasal hakla yasadışı bahis sitelerinin tuzağından paranızı kurtarabilirsiniz.