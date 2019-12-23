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Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir

23 Aralık 2019 Pazartesi 01:06
Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir

Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir

Yeni doğan bebeklerin ilk birkaç ay saçlarının dökülmesi anne ve babaları korkutsa da aslında gayet normal bir durumdur. Anne karnında yüksek olan hormonları doğduktan sonra düşüşe geçer. Hormon seviyesindeki düşüşler nedeniyle yeni doğan bebeklerin saçları birkaç hafta içinde dökülür. Dökülen güçsüz bebek saçlarının yerine yeni, daha belirgin renge sahip ve daha güçlü saçlar çıkmaya başlar. Bebeklerde saç dökülmesi ilk 6 aya kadar devam eder fakat bu süreden sonra devam eden durumlarda mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

Bebeğinizin dökülen saçları yerine daha gür saçların çıkması için kafasına badem yağı ile nazikçe masaj yapabilir ya da Aleo Vera jelini bir miktar suya damlatıp bebeğinizin saçını bu su ile yıkayabilirsiniz. Unutmayın ki, gürleşmesi için bebeğinizin saçını kazıtmak oldukça ilkel ve yanlış bir yöntemdir. Bu yöntem bebeğinizin saç derisini tahriş etmekten başka bir işe yaramaz. Hormonlar dışında bazı etkenlerde saç dökülmesi sebepleri arasında sayılabilir.

Bebeklerde Saç Dökülmesi Sebepleri Nelerdir?

  • Sürekli aynı pozisyonda yatmak bebeğinizin kafasının yastığa sürten yerlerdeki saçlarının dökülmesine sebep olabilir. Bu nedenle bebeğinizin kafasının saatlerce aynı pozisyonda olmamasına dikkat etmelisiniz.

  • Vitamin eksikliği ve yetersiz beslenme de saç dökülmesine doğrudan etkilidir.

  • Nadirde olsa bebeklerde saç kıran görülebilir. Bu durumda mutlaka uzmana danışılmalı.

  • Konak problemi de bebeklerde saç dökülmesine yol açar. Tedavi edildikten sonra yeni saçlar çıkmaya başlar.

Çocuklarda Saç Dökülmesi Neden Olur?

Çocukların da aynı yetişkinler gibi günde 100 tele kadar saç dökmesi normaldir fakat yoğun ve ani saç dökülmeleri karşısında ciddi bir sağlık problemi olabilir ve derhal uzmana danışılmalıdır. Çocuklarda saç dökülmesi sebepleri arasında en önemlisi sağlıksız beslenmedir. Gerekli vitamin ve minerallerin alınamaması ve vitamin eksikliğinin oluşması sonucunda saç dökülmesi meydana gelir. Yanlış saç bakım ürünleri seçilmesi çocuklarınızın saçlarına zarar verir ve dökülmesine sebep olur. Mutlaka saç bakımı ürünlerinin içeriklerine bakılıp ona göre seçilmelidir.

Çocuklarda Saç Dökülmesi Sebepleri

Saç Mantarı

Kimyasal Saç Bakım Ürünü Kullanımı

Genetik Sebepler

Saçkıran

Traksiyonel alopesi (Saçı tokalarla çok sıkı toplamak ya da tararken çekiştirmek)

Yeterli beslenememe

Çinko ve demir eksikliği

Trikotilomani (Saç koparma hastalığı)


 

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