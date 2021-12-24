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Bitcoin ve Altcoin Fiyatlarında Kısa Vadeli Beklentiler

Bitcoin’in 50.000 dolar üzerine yaptığı hamlelerin reddedilmesi ise şu anda bir yükseliş trendinin olduğu ile ilgili yorumlar yapılmasını engelliyor.

24 Aralık 2021 Cuma 22:31
Bitcoin ve Altcoin Fiyatlarında Kısa Vadeli Beklentiler

Bitcoin ve Altcoin Fiyatlarında Kısa Vadeli Beklentiler

Bitcoin (BTC) ve kripto para birimleri her ne kadar son haftalarda düşüş trendi hakim olsa da oldukça iyi bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Lider kripto para birimi 2021 yılına yaklaşık olarak 29.000 dolar fiyat seviyelerinden başlamıştı ve yılın sonuna adım adım yaklaştığımız günlerde fiyat 48.000 dolar üzerinde seyrediyor. Peki, kısa vadede Bitcoin ve kripto para birimleri ile ilgili beklentiler ne yönde?

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin, 48.000 dolarlık destek seviyesini korumayı başarırken 50.000 dolar ve 53.000 dolarlık dirençleri uzun zamandır kıramıyor. Bitcoin’in 50.000 dolar üzerine yaptığı hamlelerin reddedilmesi ise şu anda bir yükseliş trendinin olduğu ile ilgili yorumlar yapılmasını engelliyor.

Öte yandan Bitcoin yaşanan son geri çekilmelerde 42.000 dolarlık seviyeleri gördü. 42.000 dolar seviyesinde güçlü bir desteğin olması her ne kadar dip noktanın görülmüş olduğu yorumlarının yapılmasın sağlasa da bazı analistler bu şekilde düşünmüyor. Örneğin; Bitcoinhaber.net adlı kripto para ve Blockchain haber sitesinde de belirtildiği gibi tecrübeli analist Peter Brandt, Bitcoin’de düşüş eğiliminde henüz dip noktanın görülmediğini ve 40.000 dolar altına doğru başka bir düşüş hamlesi olabileceğini dile getirdi.

Ancak yine tecrübeli bir analist olan Willy Woo, Peter Brandt gibi düşünmüyor. Willy Woo BTC fiyatında 42.000 dolar seviyelerinin lider kripto para birimi için dip olduğunu ve bu seviyelerin altına inme olasılığının çok düşük olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla belirsiz piyasa koşullarında tecrübeli analistlerin dahi fikir ayrılığı yaşadığı ifade edilebilir.

Altcoin Fiyatları

Altcoin fiyatları genel itibari ile Bitcoin fiyatı ile birlikte hareket ediyor ve günce grafikler de bu durumu onaylıyor. Dolayısıyla Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) ve Polkadot (DOT) gibi kripto para birimlerinde yükseliş hamlelerinin başlaması, BTC’nin fiyat hareketlerine bağlı gibi görünüyor.

Eğer Bitcoin yeni bir yükseliş hamlesi yaparsa muhtemelen altcoin’ler de BTC’yi takip edecekler. Bu durumda öncelikle Bitcoin’in yükseliş hamlesini tamamlaması ve sonrasında yatırımcıların altcoin’lere yönelmesi ile altcoin’lerde bir rallinin başlaması bekleniyor. Ancak eğer Bitcoin yönünü yeniden aşağı çevirirse altcoin’lerin de aşağı yönlü hamle yapması bekleniyor.

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