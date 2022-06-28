Bordrolama Hizmeti Nedir?

Bordro herhangi bir kurum veya herhangi bir ticari işletmede çalışanların belirli bir dönem boyunca elde ettikleri kazançları gösterir. Bordrolama hizmeti ile çalışanların maaşlarının doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Bordrolama hizmetlerini genel olarak firmaların serbest muhasebesi veya ön muhasebesi sağlasa da daha büyük kuruluşlarda bordrolama hizmeti vermek için ek personel istihdam edilebilir ya da danışmanlık firmalarından bu hizmet alınabilir.

Bordrolama Hizmetlerinin İçeriği Nelerdir?

İşten ayrılan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması

Sosyal güvenlik kurumu işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin yapılması

SGK bildirgelerinin aylık düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi

İŞKUR bildirgelerinin aylık düzenli olarak sisteme girişinin yapılması

Personellerin ücretlerinin hesaplamasının yapılması

Ücret ödemelerinde finansal raporlar hazırlanarak müşteriye sunulması

Maliyet – kazanç ilişkisi oluşturarak işçilerin verimliliğinin ölçülmesi

Eksik günlerin takibinin yapılması

Banka listelerinin ve BES ödeme dosyalarının hazırlanması

Karakol bildirimlerinin yapılması

SGK rapor onaylarının takip edilmesi

Bu detayların tamamı bordrolama hizmeti kapsamına girer. Bordrolama hizmetleri işçiler ve diğer çalışanların kazançları ile doğrudan alakalı olduğundan dolayı insan kaynakları tarafından verilebilir. Bordroların takibinin doğru yapılması ve en ufak detayların bile atlanmaması şirketin saygınlığı ve çalışanların haklarını eksiksiz bir şekilde alabilmesi adına oldukça önemlidir. Bunun dışında yetkin ve büyük kuruluşlarda 10 dakikalık bir puantajın eksik veya fazla yapılıyor olması bile genel itibariyle bakıldığında kuruluşa büyük maliyetler oluşturur.

Bordro Danışmanlığı Nedir?

Bordro danışmanlığı finansal bir alandır ve İnsan Kaynakları, Yeminli Mali Müşavirler ve Mali Müşavirler gibi finansal okur yazarlardan alınabilecek ticari hizmetlerdir. Şirket içinde bordrolama hizmeti verilebildiği gibi insan kaynakları danışmanlarından da bu hizmeti profesyonel olarak almak mümkündür.

Bordro Nasıl Hazırlanır?

Herhangi bir firmada veya kuruluşta bordrolama hizmeti veren bir çalışan, bordroları hazırlamaya başlamadan önce mutlaka bir puantaj cetveli ile çalışanları takip ediyor olmalıdır. İşe gelmeyen işçiler, raporlu işçiler, ücretsiz izne çıkanlar, ücretli izne çıkanlar veya bu sebepler dışında kalan diğer unsurlardan dolayı çalışma eylemini gerçekleştiremeyen işçilerin bir listesi hazırlanmalıdır. Personelin varsa ek ödemesi ya da ek kesintisi onlar da listeye dahil edilmelidir.

Aylık puantaj cetveli hazırlandıktan sonra çalışanların maaşlarına uygun olacak şekilde maaş hesaplamaları yapılmalıdır. Örneğin 10.000,00 TL brüt maaş alan bir işçi 1 ay içerisinde 27 gün çalışmış ise:

- 10.000,00 / 30 * 27 = 9.000,00 TL

Brüt maaş alabilir. Hesaplamaların temel mantığı bu şekildedir. Ancak çalışanların yasal durumlarına göre hesaplamalar farklı detaylar da içerebilir. Çalışanların sayısı arttığında puantaj cetvelinde eksik günler fazla ise bordro hesaplamaları biraz daha zaman alabilir. Bu nedenle insan kaynakları yönetiminin bordrolama hizmetlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi gerekir.

Puantaj Cetveli Nedir?

Puantaj cetveli her personel için ayrı ayrı oluşturulan ve aynı personelin bir ay içerisinde yaptığı fazla mesailerin, işe gelmediği günlerin ve çalışma saatleri – günleri gibi diğer bütün unsurların takip edildiği bir cetveldir. Bu cetvel sayesinde çalışanların maaşlarının ödemesi yapılacağı zaman ne kadar ücret ödeneceğini hesaplamak mümkündür.

Puantaj cetveli günümüzde muhasebe programları, insan kaynakları çözümleri ve diğer finansal programlar aracılığı ile tutularak bordrolama hizmeti verilir. Yeni nesil teknolojilerle birlikte kurumsal şirketlerin bazılarında, çalışanlar işe giriş çıkış yaparken personel kartlarını okuttuklarında gün içerisinde kaç saat çalışıldığını hesaplayarak otomatik olarak sisteme aktarılması mümkün olur.

Şirketinizin bordro hesaplama işlemlerinde danışmanlık hizmeti almak ve tüm işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamak için siz de İNKA İK uzmanlığını tercih edebilirsiniz. Bordro danışmanlığı ve bordrolama hizmeti alanındaki tecrübelerini çalışmalarına yansıtan İNKA İK ile çalışanlarınızın haklarını koruyabilir ve şirket işleyişinde ihtiyaç duyacağınız verileri kontrol altında tutabilirsiniz.