Buderus’tan kombi kullanıcılarına verimli ısınma önerileri

Türkiye genelinde kışın devam ettiği şu günlerde, son kullanıcılar verimi düşen ve yakıt tüketimi artan ısıtma sistemlerinden şikayet ediyor. Sektörün öncü markalarından Buderus, cihazlarda periyodik bakım yapılması ve oda sıcaklığı ayarının bilinçli bir şekilde uygulanması gereğine özellikle dikkat çekiyor.

Isıtma sektöründe her geçen yıl gelişen teknolojinin sunduğu en iyi çözümlerden biri ise yoğuşmalı kombiler. Yoğuşmalı kombiler; ısıtma esnasında bacadaki buharın yoğuşmasını sağlayarak, elde ettiği enerjiyi ısıtma sisteminize aktarıyor. Böylece klasik ısıtma cihazlarına göre iklim, işletme ve bina şartlarına bağlı olarak yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor.

Kombi kullanımına ilişkin verimli kullanım önerileri

Buderus uzmanlarının aşağıda verdiği önerileri uygulayan kullanıcılar hem kombilerinden daha fazla verim alıyorlar hem de daha az yakıt tüketimi sağlıyorlar.

- Cihazınızı oda kumandasıyla kullanarak, ortam sıcaklığını daha hassas kontrol edip yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kombinizin uygunluğuna göre oda kumandasını “Modülasyonlu” tip olarak seçerseniz bu tasarrufu daha da artırabilirsiniz. Modülasyonlu oda kumandaları oda sıcaklığını sürekli ölçerek kombinizin yanma kapasitesini düzenli olarak ayarlar. Bu şekilde kombiniz sürekli dur-kalk yapmaz ve sadece ihtiyaç olunan kapasitede yandığı için yakıt verimliliği sağlanır.

- Bedelini ödeyerek ürettiğiniz ısıyı içeride tutabilmek için binanıza mutlaka ısı yalıtımı yaptırmalısınız.

- Oda havalandırmasını, pencereleri kısa süreli ve tam açarak yapın. Pencerelerin havalandırma amaçlı uzun süre aralık bırakılması, tam ve kısa süre açarak yaptığınız havalandırmaya göre daha az etkilidir ve daha fazla ısı kaybına sebep olur.Radyatörlerinizde termostatik vana kullanın. Bu sayede odaların sıcaklığını birbirinden bağımsız şekilde istediğiniz derecede ayarlayabilirsiniz. Örneğin; yatak odanızı geceleri 20-21°C ayarlarken, mutfağınız 18°C ya da çocuk odanızı 23°C sıcaklığa ayarlama imkânınız olur. Bu sayede %5’e varan ilave yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

- Oda içerisinde ısının rahat yayılabilmesi için radyatör vb. ısıtıcı elemanların önlerini kapatmayınız.

- Odaları gereğinden fazla ısıtılmamalıdır. Oda sıcaklığını 1°C daha düşük ayarlamak şehirlere göre değişmekle beraber, %6 ile %10 arasında yakıt tasarrufu sağlar. Kış aylarında mevsim sıcaklıklarına uygun şekilde giyinerek, gün içerisinde evdeyken oturma odalarının 20-22°C, yatak odalarının 16-18°C arasında ayarlanması tavsiye edilir.

- Oda kumandası/termostatının oturma odası, salon gibi evin en sık kullanılan yaşam alanı iç duvarlarına sabit bir şekilde monte edilmesi tavsiye edilir.Oda kumandasının bulunduğu mekânın radyatörlerine termostatik vana konulmaması, eğer varsa bu vanaların en yüksek ayar konumuna getirilerek tam açık tutulması tavsiye edilir. Böylece oda kumandası doğru sıcaklığı algılayacak ve evin gereğinden fazla ısınmaması için gerekli hassas ayarlamayı yapabilecektir.

- Oda kumandası/termostatı kullanılmıyor ise evin içerisindeki sıcaklık ayarı kombi üzerindeki radyatör sıcaklığı ayarlanarak yapılır. Bu tip durumlarda en doğru ayarı yapabilmek için odanızın sıcaklığını düzgün hissedecek uygun bir yerine bir termometre koymanızı tavsiye ederiz. Bu termometredeki sıcaklığın en ideal 21°C olacak şekilde, kombi üzerinden radyatör sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak; kombinizin üzerindeki radyatör sıcaklığını 50°C ayarladınız ve odadaki termometrenize baktığınızda 21°C’den yüksek ise radyatör sıcaklığını düşürebilir, eğer oda sıcaklığı düşük ise radyatör sıcaklığını arttırabilirsiniz. Bu sayede oda kumandası olmadan kombinizi en ideal sıcaklıkta kullanmış olursunuz.

-Isı kaybının en fazla olduğu yerler pencereler ve kapılardır. Bunun için pencerelerin ve kapıların ısı yalıtımlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Geceleri panjurları ve kepenkleri kapatmanız enerji tasarrufuna katkı sağlar.

- Oda konforu sağlanması için oda sıcaklığının yanı sıra havadaki nem oranı da önemlidir. Ortam kuru ise radyatörlerin üzerine su kapları vb. koyarak nem miktarını ayarlayabilirsiniz. Nem yükseldiğinde hissedilir sıcaklık artar. Ortam havası çok kuru olursa solunum yolu hastalıklarına daha kolay yakalanılabilir. Konut gibi ortamlarda ideal nem oranı %45-50 arasında olmalıdır.

- Oda kumandası evimizin sıcaklığını düzgün algılayabileceği bir yere monte edilmiş olmalıdır. Mutfak, banyo, radyatör yanına, direkt güneş gören yere, pencere-kapı yanına veya perde arkasına, televizyon gibi ısı kaynaklarının yanına/üstüne konulmamalıdır. Oda kumandasının kombinize en verimli şekilde kumanda edebilmesi için sıcaklığı düzgün bir şekilde algılaması çok önemlidir.

- Çok soğuk bölgelerde ve özellikle balkon gibi yerlere monte edilmiş kombilerin gaz vanası ve elektriği her zaman açık tutulmalıdır. Bu sayede kombide donma koruması, oda sıcaklığı 5°C altına düştüğü zaman (kombi modeline göre değişiklik gösterebilir) devreye girer ve cihazı çalıştırarak tesisatımızdaki suyun donmasını engeller.

- Kombiniz balkona monte edilmiş ise ve balkon kapalı olsa dahi soğuk oluyorsa mutlaka izolasyonlu bir dolap içinde olmalı ve korunmalıdır. Kombinin bağlantı boruları izole edilmelidir.

- Kombinin periyodik bakım aralıkları, yılda en az bir kez yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bakımlar sırasında kombinin yanma ve su taraflarında temizlikler yapılarak, verimin her zaman yüksek bir seviyede kalması sağlanır. Bu şekilde kombinizi yıllarca ilk aldığınız günkü yüksek verimi ile kullanabilirsiniz.

- Radyatörlerinizin üst kısmı alt kısmına göre daha soğuksa ısıtma sisteminde bir sirkülasyon problemi var demektir. Bu sirkülasyon problemi radyatörlerimizde birikmiş havadan dolayı olabilir. Bu durumda radyatörünüzdeki hava, purjör anahtarı veya kısa bir düz tornavida yardımı ile alınmalıdır. Eğer sistemde hava yok ise ama halen radyatör kısmen veya tamamen ısınmıyor ise tecrübeli bir ustadan yardım alınız. Tesisatınız eski ise temizlenmesi gerekebilir.

- Kombilerde su seviyesini, cihaz üzerinde bulunan manometre üzerinden görebilirsiniz. İdeal ayar 1,2 - 1,5 bar arasında olmalıdır. Zaman içerisinde özellikle de radyatörlerden hava aldığınızda bu basınç düşebilir. Bu durumda kombi altındaki doldurma musluğunu yavaşça açarak basıncı tekrardan 1,2 - 1,5 olacak şekilde ayarlayınız. Eğer basınç çok düşerse radyatörlerinizde ısınmama problemi yaşayabilirsiniz.

- Tesisata su basılırken cihazın bekleme modunda ve tesisatın soğuk olduğundan emin olunuz.

- Kombi tesisatınızın su basıncının uzun süre ayarlanan seviyeyi koruması beklenir. Eğer sürekli olarak su basıncı azalıyor ve su eklemeniz gerekiyorsa, tesisatınızdaki olası sızıntıların tespiti için bir uzman tesisatçı çağırmanızı tavsiye ederiz.

- İdeal durumda manometredeki ibre sürekli sabit kalır veya tesisat ısınıp soğurken az miktarda hareket ettiği gözlemlenir. Ancak genleşme tankında dengeyi sağlayan azot/hava azaldığı zaman bu ibrenin sık ve geniş bir aralıkta hareket ettiğini, kombi ısınınca yükseldiğini, kombi sıcaklığı düşünce de ibrenin gerilediğini gözlemlersiniz. Bu durumda mutlaka bir yetkili servis çağırmanızı ve kombinize bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.

- Petek/radyatör tesisatlarına antifriz gibi katkı sıvılarının eklenmesini önermiyoruz. Bu tip kimyasallar tesisattaki malzemeler ve kombinize zarar verebilir.