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Calacatta Mermer ve Mobilya Modelleri

20 Aralık 2022 Salı 13:03
Calacatta Mermer ve Mobilya Modelleri

Calacatta Mermer ve Mobilya Modelleri

Calacatta Mermer, İtalya’nın bilinen en önemli mermer türüdür. Beyaz üzerine siyah ve gri desenleri olan bir mermer türüdür. Zarif ve şık bir görünüme sahip olan Calacatta Mermer, özellikle masa ve sehpa modellerinde sıklıkla kullanılır.

Lüks bir tercih olarak adlandırılabilecek olan Calacatta, doğal bir yapıya sahip olması ile birlikte bir mermer ürünü olması nedeniyle de temizlik, koruma ve bakım işlemleri açısından mermer silimi ve parlatma hizmetleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Mermer yemek masası

Mermer yemek masası, ev dekorasyonlarında hem şık hem de sağlıklı olarak kullanılan bir modeldir. Ertaş Granit - Mermer tarafından özel olarak hazırlanan mermer yemek masası modelleri, şık bir dekorasyon oluşturmanız için özel bir şekilde üretilir.


Yurt dışından özel olarak getirilen mermer plakaların, alanında uzman bir üretim ekibi ile özel olarak hazırlanması sonucunda ortaya çıkan mermer masa modelleri, ev dekorasyonlarınızı daha şık bir yer haline getirecektir.

Mermer yemek masası kullanışlı mıdır?

Mermer masa modelleri, hem şık duruşu hem de sağlıklı olması nedeni ile oldukça kullanışlıdır. Özel kaplama teknikleri ile hazırlanan mermer yemek masası modelleri, lekelenmeye ve çizilmeye karşı da ekstra korumalıdır.

Ertaş Granit - Mermer tarafından özel olarak üretilen mermer yemek masası modelleri, ekstra bir koruma tekniği sayesinde dışarıdan gelen fiziksel hasarlara karşı korumalıdır.

Bu nedenle de mermer yemek masası almadan önce Ertaş Granit - Mermer firmasına danışmanızda bir fayda olacaktır.

Ertaş Granit - Mermer özel yemek masası fiyatları

Yemek masası modelleri hakkında bilgi almak ve yemek masası fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız, firma ile iletişime geçerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

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