Cep Telefonları Alerjik Hastalıklara Yol Açar mı?

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya “Özellikle, uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletler sebebiyle hastalarda kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalar ve ileri aşamalarda sızıntı ve kabuklanmalar olabilir” dedi.

Son yıllarda neredeyse herkesin elinde bir cep telefonu veya tablet bilgisayar veya diz üstü bilgisayar görmekteyiz. Bilgiye ulaşma ve haberleşme yönünden son derece yararlı olan bu cihazlar ne yazık ki kullanıcıların sağlığı yönünden de ciddi tehlike kaynağı olabiliyor.

Bu cihazlardan kaynaklanan radyasyonun yol açabileceği sağlık sorunları konusunda bugüne kadar kesin bir kanıt ortaya konulamadığına değinen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, “Ancak radyasyon yayan bu cihazların özellikle küçük çocuklar tarafından uzun süre kullanılması durumunda yıllar sonra sakıncalarının olabileceği düşünüyoruz” dedi.

‘Cep Telefonu Dermatiti’ Ağır Reaksiyonlara Neden Olabilir!

Teknolojinin hayatımıza soktuğu nikele bağlı alerjiye dikkat çeken Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya şu açıklamayı yaptı: “Son yıllarda akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlara bağlı olarak görülebilecek önemli bir sağlık sorunu dikkati çekmeye başladı. Bu cihazların yapımında kullanılan nikele bağlı olarak alerjik temas dermatiti gözlemliyoruz. Özellikle, uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletlere bağlı ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bu dermatit tipine “cep telefonu dermatiti" adı verilmektedir. Nikelden daha az olarak kobalt da cep telefonlarından kaynaklanan alerjik temas dermatitine yol açabiliyor.”

Nikel tahmin etmediğimiz birçok yerde!

Nikelin sandığımızdan daha fazla hayatımızda olduğuna değinen Çetinkaya, “Tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarında bulunan menü düğmeleri, dekoratif logolar ve likit kristal ekranın (LCD) etrafındaki metalik çerçeveler nikelin en yaygın olduğu yerlerdir. Maalesef, nikel telefon ve tablet bilgisayarların yanında insanların günlük hayatta sık karşılaştıkları pek çok araç ve gereç içinde de (mücevher, kemer tokası, fermuar, düğme, çıtçıt, gözlük, madeni para ve anahtar gibi) bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Kadınlarda Nikel Duyarlılığı Daha Fazla!

Genel popülasyonda kadınların %17’sinde ve erkeklerin %3'ünde nikele duyarlılık saptandığının altını çizen Çetinkaya, “Çocukların ise %17-33’ünde nikele bağlı alerjik temas dermatiti saptanmıştır” dedi.

Nikele bağlı alerjik temas dermatiti olan hastalarda, temasın yoğun olduğu vücut bölgelerinde kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalar ve ileri aşamalarda sızıntı ve kabuklanmalar olacağını belirten Çetinkaya, cep telefonlarına bağlı alerjik temas dermatitini önlemek için duyarlı bireylerin ve çocukların bu tür cihazlarla olabildiği kadar az temas etmesini önerdi.

Prof. Dr. Çetinkaya, “Gerekirse eldiven kullanması ve ellere sık sık nemlendirici krem ve losyonları kullanması öneriyoruz. Bu tarz belirtirler olduğunda ise mutlaka bir hekime başvurmak gerekir” diye konuştu.

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Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Hakkında:

Ülkemizde alerji ve immünoloji alanında kurulan ilk dernek olan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), erişkin- çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişimine katkı sağlamayı ve alerjik – immünolojik hastalıklar konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen AİD, uluslararası katılımlı kongre ve bilimsel toplantılar gerçekleştirerek branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) iş birliği yapan dernek bu iş birliklerinin ışığında uluslararası kurumların düzenlediği kongre ve kursları ülkemizde başarıyla gerçekleştirmiş, ülkemizi başarıyla temsil ederek biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Yine farkındalık yaratma misyonuyla öne çıkan dernek, üyeleri için bilimsel toplantılara katılımı için maddi destek sağlamakta dernek üyeleri dışında da bedelsiz bir şekilde kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir.