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Çift monitör nasıl bağlanır?

Bilgisayar bağlantısının yanı sıra enerji bağlantısını da sağladıktan sonra monitör için bağlantı aşaması tamamlanmış olacaktır. Bir sonraki aşamada, bilgisayarın yeniden başlatılması ya da sıfırdan açılması gerekir.

11 Ekim 2022 Salı 15:02
Çift monitör nasıl bağlanır?

Çift monitör nasıl bağlanır?

Oyun oynamak, programları daha etkin kullanmak başta olmak üzere çift monitör, yapılmak istenen işlemleri kolay hale getirmektedir. Eğer çift monitör kurulumuna geçiş yapmak istiyorsanız, çift monitör kurulumu adımlarıyla bilgisayarınızı iki monitör ile yönetebilirsiniz.

Bilgisayara çift monitör nasıl bağlanır?

Bilgisayarda çift monitör kurulumu için dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan birisi, en iyi verimliliğin sağlanabilmesi adına iki monitörün benzer çözünürlükleri desteklemesi ve boyut olarak da birbirine yakın durmasıdır. Böylece daha iyi bir uyumun yakalanması mümkün olacaktır. Ekran özellikleri dışında ekran kartının çift ekran desteğinin olması ya da iki ekran kartının kullanılmasıdır. Bu özelliklerin destekleniyor olması halinde, istenildiği zaman çift monitör kurulumuna geçiş yapılabilir.

Monitör bağlantısının yapılması adına genellikle VGA ya da HDMI bağlantısı kullanılmaktadır. Bilgisayar bağlantısının yanı sıra enerji bağlantısını da sağladıktan sonra monitör için bağlantı aşaması tamamlanmış olacaktır. Bir sonraki aşamada, bilgisayarın yeniden başlatılması ya da sıfırdan açılması gerekir. Ardından ise çift monitör kurulumunu tamamlamak adına aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  • Denetim Masası’na giriş yapın.
  • Görünüm ve kişiselleştirme seçeneğini seçin.

Bu bölüme giriş yaptığınızda ekranda 2 monitör simgesi görülecektir. Eğer ekranda tek bir monitör görüntüleniyorsa bağlantılarınıza ya da ekran kartı özelliklerinize dikkat etmeniz gerekecektir. Çift monitör görüntülendiğinde ise 2. ekrana tıklayarak birden çok ekran seçeneği altında yer alan ekranları genişlet seçeneği seçilmelidir. Böylece ekran yenilenmeyeceği gibi ikinci monitörde yeni bir çalışma alanı yaratılacaktır. Çift monitör kurulumu tamamlandığında 1. ekranı ana ekran, 2. ekranı ise yan ekran olarak kullanabilirsiniz. Pencereleri tutup sürükleyerek ekranlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bilgisayar faresi de iki monitör arasında kolayca geçilebilmektedir.

Çift monitör sistemi verimliliği arttırarak yönetimi kolaylaştıracaktır. Ancak bu sırada ekran kartı daha fazla performans ve güç harcayacağı için zaman zaman performans sorunları yaşlanabilir. Ayrıca RAM üzerinde de benzer bir yük oluşturulacaktır. Zira her iki monitör de RAM harcayacağından dolayı donanımların da çift monitörleri karşılayabilecek düzeyde olması gerekir.

Son Güncelleme: 11.10.2022 15:46
Anahtar Kelimeler:
çift MonitorMonitör
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