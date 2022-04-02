CV için Önyazı Nasıl Yazılmalı?

İşverenler CV’leri incelerken CV sahibi hakkında bilgi edinmek isterler. Önyazı önemli noktalar içermektedir. Başarılı bir CV önyazısı, işverenin gözünde sizi iyi görünmenizi sağlayabilir. Bu profil sayesinde kendinizi destekleyici ifadeler kullanarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Fakat abartılı ya da kibirli görünmenize neden olacak ifadeler de bulunmayın.

Önyazıda Ne Yazmalısınız?

CV hazırlama esnasında dikkat edilmesi gereken üç ana unsur bulunmaktadır. İlk unsur CV’de yer alamayan kişisel bilgilerdir. Bu bilgilere bu kısımda yer verebilirsiniz. Mesela kendinizi motive etmek için yaptıklarınızı anlatabilirsiniz. Mesela iyi bir takım oyuncusu olduğunuzu ifade etmeniz takım arkadaşlarınızla uyumlu çalıştığınızın bir göstergesidir. Bu durum da işverenler için önemli bir kriterdir.

İkinci unsurda kişisel becerilerinizden söz edebilirsiniz. CV’nizin diğer kısımlarında yer almayan becerilerinizden bahsetmeniz gerekir. İşle alakalı yeteneklerinizi diğer kısımlarda belirttiğiniz için mesela iletişim yeteneğinizden bahsedebilirsiniz. Becerilerinizle alakalı en az bir örnek eklemeniz gerekir.

Üçüncü unsur ise deneyimlerinizdir. Daha önce çalışmış olduğunuz iş yerlerindeki deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz. Çalıştığınız diğer iş yerlerindeki aktarılabilir becerilere sahip olduğunuzu ifade etmeniz, İşverenin üzerinde iyi bir izlenim oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Önyazının Uzunluğu Ne Kadar Olmalıdır?

CV önyazınızda yer alması gereken bilgileri doğruladıktan sonra uzunluğunun ne kadar olması gerektiğini de düşünmeniz gerekir. Önyazının kesin bir ölçü uzunluğu bulunmamaktadır. Çünkü CV’ler kişisel profiller olduğundan dolayı her bireyin ekleyebileceği bilgiler farklı olacaktır.

Genel bir kural olarak belirtmek gerekirse 6-8 satır uzunluğunda ve 120 kelimeyi aşmayacak şekilde oluşturmaya çalışın. Kariyer hayatınız boyunca edindiğiniz tüm bilgi ve becerileri belirtmek isteyebilirsiniz fakat işvereni zorlayacak uzunlukta olmamalıdır. Mümkün olduğunda kişisel bilgi ve becerilerinizin önemli noktalarını ön planda tutacak seviyede olmalıdır.

CV Önyazı Oluşturmak İçin İpuçları

Önyazınızı nasıl oluşturacağınızı en başta belirlemeniz gerekir. Oluşturduğunuz yazıyı yüksek sesle okuyarak kulağa nasıl geldiğini kontrol edin. İlk paragrafta detaylara yer vererek kendinizi tanıtın. İşvereni etkileyecek nitelikte detaylara yer verin. Mesela iyi bir yazma becerisine sahip olduğunuzu belirtebilirsiniz.

Ön yazınız işverenin ve sizin sorularınıza yanıt verecek nitelikte olması gerektiğini unutmayın. Kim olduğunuzu ne aradığınızı, hangi becerilere sahip olduğunuzu, başvuru yaptığınız işin size neler katacağını, tutkularınız doğru belirleyin. Öğrenciler için cv hazırlama sırasında önyazı çok işe yarayacaktır.

Ön yazı Oluşturulurken Kaçınılması Gereken Hatalar

CV ön yazınızın doğru bir şekilde hazırlanması işverenin gözünde sizi iyi gösterir ve işi almanızı, kendinizi ifade etmenizi kolaylaştırır. Doğru bir şekilde yazılması gereken önyazıda bazı hatalardan da kaçınılması gerekir. Kaçınılması gereken hatalar şunlardır;

Herhangi bir CV2ye benzer nitelikte bir CV hazırlamaktan kaçının.

Yazım ve imla hatalarından kaçının.

Ön yazını da tam cümleler kullanın. Maddeleme ve anahtar kelimeleri bu kısımda kullanmayın.

Abartılı ve çelişkili ifadeler yer vermeyin.

Çok fazla kelime kullanarak çok az şey ifade etmeyin. Mümkünse az kelime kullanarak çok şey ifade etmeye çalışın.

Sadece iş tanımında yer alan özelliklerinizi yazmayın. Sizi diğer adaylardan ayırt edecek en az bir özelliğe ön yazınızda yer verin.