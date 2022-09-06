Didim Beach Resort Neler Sunuyor?
Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında bulunduğu için bilhassa yaz mevsiminde çok sayıda turisti ağırlar. Didim; bünyesinde birçok otel barındırır. Söz konusu otellerin farklı özellikleri vardır. Ancak, birçoğunun lüks olduğunu söylemek gerekir. Beş yıldızlı ve her şey dahil hizmet sunan oteller çok fazla tercih edilir. Bahsettiğimiz otellerden birisi de Didim Beach Resort! Gelin, bu otel hakkında bilgi verelim!
Didim Beach Resort Nasıl Bir Oteldir?
Didim Beach Resort; vermiş olduğu hizmetler sayesinde Avrupa çapında popülerliğe erişmiştir. Müşterilerin kendilerini daha özel ve ayrıcalıklı hissetmesini sağlar. Harika konumu ile dikkat çeker. İki farklı havaalanına yalnızca bir saat uzaklıktadır. Tarihin otel olduğu bir yer olarak dikkat çeker. Didim tarihi; MÖ 7.yy’a kadar uzanır. Buraya ait eşsiz mirası yerinde görmek isteyenlerin vakit kaybetmeden Didim’e gelmeleri gerekir.
Otelin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım! Her şeyden önce, denize sıfır bir otel olduğunu söylemek gerekir. Bunun yanı sıra, kum plajı vardır. Engelli dostu bir otel oluşuyla dikkat çeker. Balayı için otel arayışında olanlara hitap eder. Ücretsiz internet ve otopark hizmetiyle fark yaratır. Bu otele gelen ziyaretçiler; açık havuz sayesinde güzel vakit geçirebilirler. Ayrıca, SPA hizmeti sayesinde tatilleri sırasında dinlenme şansını yakalarlar.
Oda Seçenekleri Nasıldır?
Didim Beach Resort Diğer Özellikleri Nelerdir?
Otelin oda seçeneklerinin yanı sıra yeme içme alternatifleri de oldukça iyidir. Otel bünyesinde üç farklı a la carte restoran vardır. Türk ve İtalyan mutfaklarına ait iki farklı restoranın yanı sıra bir de balık restoranı mevcuttur. Ayrıca, her gün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında serpme köy kahvaltısı sunulur.
Didim Beach Resort; daha önce de ifade ettiğimiz gibi balayı çiftlerine de hitap eder. Balayı çiftlerini mutlu etmek adına gerekli olan her şey yapılır. Çiftler; a la carte restoranda bir kez ücretsiz yemek yiyebilirler. Bunun yanı sıra, odaya meyve sepeti ve şarap ikramında da bulunulur. Otelde sauna, hamam ve fitness center gibi hizmetler ücretsiz olarak sunulur. Ayrıca, çocuklara özel aktiviteler ve oyun alanları da vardır. Didim Beach Resort; ödediğiniz paranın karşılığını sonuna kadar alabileceğiniz bir yerdir. Didim beach resort fiyat ve rezervasyon için tıklayınız.