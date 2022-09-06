Didim Beach Resort Neler Sunuyor?

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında bulunduğu için bilhassa yaz mevsiminde çok sayıda turisti ağırlar. Didim; bünyesinde birçok otel barındırır. Söz konusu otellerin farklı özellikleri vardır. Ancak, birçoğunun lüks olduğunu söylemek gerekir. Beş yıldızlı ve her şey dahil hizmet sunan oteller çok fazla tercih edilir. Bahsettiğimiz otellerden birisi de Didim Beach Resort ! Gelin, bu otel hakkında bilgi verelim!

Didim Beach Resort Nasıl Bir Oteldir?

Didim Beach Resort; vermiş olduğu hizmetler sayesinde Avrupa çapında popülerliğe erişmiştir. Müşterilerin kendilerini daha özel ve ayrıcalıklı hissetmesini sağlar. Harika konumu ile dikkat çeker. İki farklı havaalanına yalnızca bir saat uzaklıktadır. Tarihin otel olduğu bir yer olarak dikkat çeker. Didim tarihi; MÖ 7.yy’a kadar uzanır. Buraya ait eşsiz mirası yerinde görmek isteyenlerin vakit kaybetmeden Didim’e gelmeleri gerekir.

Otelin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım! Her şeyden önce, denize sıfır bir otel olduğunu söylemek gerekir. Bunun yanı sıra, kum plajı vardır. Engelli dostu bir otel oluşuyla dikkat çeker. Balayı için otel arayışında olanlara hitap eder. Ücretsiz internet ve otopark hizmetiyle fark yaratır. Bu otele gelen ziyaretçiler; açık havuz sayesinde güzel vakit geçirebilirler. Ayrıca, SPA hizmeti sayesinde tatilleri sırasında dinlenme şansını yakalarlar.

Oda Seçenekleri Nasıldır?

Didim Beach Resort

; bünyesinde farklı oda seçenekleri barındırıyor. Promosyon oda, standart kara manzaralı oda, standart deniz manzaralı oda, kara manzaralı aile odası, deniz manzaralı aile odası, standart yandan deniz manzaralı oda, fırsat kara manzaralı oda, fırsat deniz manzaralı oda, fırsat kara manzaralı aile odası, fırsat deniz manzaralı aile odası, fırsat yandan deniz manzaralı oda ve blokajı tesise ait oda gibi seçenekler mevcuttur.

Didim Beach Resort Diğer Özellikleri Nelerdir?

Otelin oda seçeneklerinin yanı sıra yeme içme alternatifleri de oldukça iyidir. Otel bünyesinde üç farklı a la carte restoran vardır. Türk ve İtalyan mutfaklarına ait iki farklı restoranın yanı sıra bir de balık restoranı mevcuttur. Ayrıca, her gün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında serpme köy kahvaltısı sunulur.