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Dinlenmek İçin İlk Tercihiniz Teknokonfor Olmalı

Baba koltuğu modelleri, Teknokonfor firmasının uzun zamandır üzerinde titizlik ile çalıştığı en önemli konulardan biridir.

29 Kasım 2022 Salı 19:46
Dinlenmek İçin İlk Tercihiniz Teknokonfor Olmalı

Dinlenmek İçin İlk Tercihiniz Teknokonfor Olmalı

Sadece baba koltuğu odaklı bir firma olmasının yanı sıra insan ergonomisi ve rahatlığı üzerinde de büyük çalışmaları olan Teknokonfor, özellikle dinlenme koltuğu modelleri ve sinema koltuğu modelleri alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Dinlenme koltuğu, baba koltuğu alanında yapmış olduğu bu çalışmalar ile konfor alanlarında ekstra bir konfor ve rahatlık vermeyi amaçlayan Teknokonfor firması aynı zamanda da şık koltuk modelleri tasarlamak için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Baba Koltuğu Özellikleri

Masajlı seçeneği de mevcut koltuklarda bulunan, Teknokonfor baba koltukları teknolojiyi oturma gruplarınızla birleştiriyor. Mekanizmasında motor bulunan ve kumanda ile kullanım yapılan Baba Koltukları, 145 derecelik yatış açısına ayarlanabilme özelliğine de sahip.


Gelişmiş teknoloji ve uzun kullanım ömrü ile rahatlık ve sağlık garantili koltuklar en çok tercih edilen modeller arasında yerini alıyor.

Masajlı Baba Koltuğu


Normal mekanizmalı baba koltuk modellerinde farklı olarak masajlı olarak karşımıza çıkan bu dinlenme koltuğu modelleri, birçok farklı masaj senaryosu ile konfor alanlarınızdaki ekstra rahatlamanızı sağlar.

Dilediğiniz bölgeye özel olarak yapılan masaj; koltuk içerisinde bulunan masaj kumandası ile kontrol edilebilmektedir.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük mobilya kenti olan Masko Mobilya Kenti’nde faaliyet gösteren Teknokonfor mağazasını ziyaret ederek baba koltuğu, masajlı baba koltuğu, sinema koltuğu gibi birçok farklı mekanizmalı koltuk modeli hakkında detaylı bilgi alabilir aynı zamanda da bu koltuk modellerinin size uygun olarak üretilmesini sağlayabilirsiniz.

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