Doğru Malzeme ve Kaliteli İşçilik Yalıtım Uygulamalarının Performansını Artırır

Protan Turkey önde gelen su yalıtım membran ürünleri üreticilerinden biri olarak her tür binanın temel bohçalama ve üzeri kapanan su yalıtım detaylarında kullanılabilen PVC membran ürünleri ile sektörde hakimiyetini sürdürmektedir.

Çatılar her tür yapının en önemli parçalarından biri olup hava koşullarından ve dış etkenlerden korunmaları amacıyla gerçekleştirilen yalıtım işlemlerine çatı yalıtım uygulamaları adı verilir. Çatı yalıtım uygulamalarının yüksek performans sağlayacak şekilde yapılabilmesi için kaliteli ve doğru çatı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Yalıtım uygulamalarında kullanımı esnasında kaynaklanmadan önce yüzey temizliği yapılmasına ihtiyaç duyulmayan PVC membran ürünlerini yaklaşık 40 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olduğu bilinmektedir. Çatılardaki ısısal hareketlenmelere karşı dayanıklı yapıları ile ön plana çıkan PVC membran ürünleri kaynaklama sırasında eriyip düzgün bir form oluşturmalarının yanı sıra her tür hava koşulunda da kolayca uygulanabilirler. Protan SE, Protan EX ve TPO membranlar yapısal özellikleri nedeniyle çatı yalıtım uygulamalarında yüksek performans sergiledikleri için kullanımları sıklıkla tercih edilir.

Protan BA ve Protan BA-T membran ürünleri her tür binanın temel bohçalama ve üzeri kapanan su yalıtım detaylarında kullanılabilir. UV dayanımsız ve donatısız yumuşak bir PVC su yalıtım membranı olup birleştirilmeleri için sıcak hava kaynağından yararlanılabilir. Protan BA doğrudan ultraviyole ışınlarına karşı dayanımsız bir yapıda olduğundan üzeri kaplanacak olan uygulamalarda kullanılması önerilir. Yağ ve solventten zarar görebilmesinin yanı sıra sert polistren köpükten mamul ısı yalıtım malzemeleriyle temas etmemesine özen gösterilmelidir. Gerek görüldüğü takdirde arada ayırıcı bir tabaka kullanılması ile gereken önlem alınmalıdır.

Protan BA-T açık renkli sinyal tabakalı ve esnek PVC’den imal edilmiş bir membrandır. Her tür tünel ve metro uygulamasında, beton koruma ve depolama sistemlerinde, yeraltı yapılarının izolasyonunda kullanılması sıklıkla tercih edilir. Protan Ba-T membran da yağ ve solventlerden zarar görebilecek bir üründür. Bunun yanı sıra tıpkı Protan BA membran gibi sert polistren köpükten mamul ısı yalıtım malzemeleri ile temas ettirilmemesine özen gösterilmelidir.

Protan FPO Proven ek yerlerinde kendinden yapışkanlı yüzeyi olan bir yüzeyine keçe lamine edilmiş, uygulanan yüzeye ise kalıcı olarak ve tamamen yapışma özelliği olan bir membrandır. Kompozit yapılı polyolefin bir membran olan Protan FPO Proven, beton dökümünden ve donatı yerleştirilmesinden önce yapışkan ek yerleri bulunduğundan dolayı herhangi bir ısı kaynağı kullanılmaksızın kolayca uygulanabilirler. Akrilik bantlar kolayca uygulanmasını, hızlı, güvenli ve ekonomik çözümlere imza atılmasını sağlar.

Yalıtım Uygulamaları İçin En Kaliteli Seçeneklere Protan’da Erişebilirsiniz

Her tür yapının dayanıklı, konforlu ve uzun ömürlü olması için çatı, temel, iç ve dış kısımlarının sudan korunması sağlanmalıdır. Bu durumun sağlanması amacına yönelik olarak gerçekleştirilen işlemlerin tümüne yalıtım uygulamaları adı verilir. Su her tür yapının dayanıklılığı ve ömrü üzerinde en çok etkiye sahip olan unsurların başında gelir. Suyun yapılarak sızması gövdede ve taşıyıcı kısımda bulunan donatıların korozyona uğrayıp yük taşıma kapasitelerinde düşme meydana gelmesine neden olabilir. Bununla birlikte her tür yapının maruz kaldığı sular yalnızca kar, yağmur, toprağın nemi ve yapının inşa edilmiş olduğu zeminde bulunan yer altı suları gibi dış kaynaklı sularla sınırlı değildir. Aynı zamanda lavabo ve banyo gibi ıslak hacimler dolayısıyla yapıların iç kaynaklı sulara maruz kalması da mümkündür. Bu tür durumların yaratabileceği olumsuzlukların önlenebilmesi için yapılan etkili yalıtım uygulamaları sayesinde yapılarda çatıdan temele kadar olan tüm yapı elemanlarının koruma altına alınması mümkün olabilmektedir.

Tüm yalıtım uygulamalarında olduğu gibi çatı yalıtım uygulamalarında kullanılacak olan yalıtım malzemelerinin seçimi sırasında da birçok farklı faktörün göz önünde bulundurulması gerekir. Kullanılacak olan yalıtım malzemeleri kullanım alanı ve kullanım amacı ile uyumlu olmalıdır. Eğer uygulama alanının özellikleri ile kullanılan yalıtım malzemesinin özellikleri uyuşmazsa yalıtım uygulamasından yüksek performans elde edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle yalıtım uygulamalarına başlanmadan önce uygulama alanının özelliklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi hangi malzemeler kullanıldığı takdirde en etkili sonucun alınabileceği analiz edilmeli ve bu bilgiler doğrultusunda seçim yapmaya özen gösterilmelidir. Yalıtım uygulamalarında kullanılacak olan malzemelerin kalitesinin de yalıtım uygulamasının başarısı ve alınacak olan performans üzerinde doğrudan etkili olduğu göz ardı edilmemelidir.