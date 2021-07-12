En Güzel Fasulye Şekerleri E-Ravza’da

Ravza Hurma en güzel ve en kaliteli fasulye şekeri çeşitlerini müşterilerinin hizmetine sunuyor. Şeker fasulye fiyatı noktasında da son derece ulaşılabilir bir fiyat politikası izleyen Ravza Hurma sadece bu üründe değil diğer birçok üründe de müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir biçimde üretim gerçekleştiriyor. Ravza Hurma 1998 yılında Suudi Arabistan'da faaliyet yürütmeye başlayan ve 2018 yılı itibariyle Ankara Elmadağ merkezi bir üretim tesisi kuran köklü firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ravza Hurma fasulye şeker başta olmak üzere birçok hurma çeşitlerini, yine birçok kuruyemiş ve kuru meyve çeşitlerini de müşterilerin hizmetine sunuyor.

Hediye şekerlemeler Ravza Hurma’da

Ravza Hurma sadece kuruyemiş ya da meyve değil aynı zamanda sevdiklerinize hediye olarak götürebileceğini son derece şık hediye şekerlemeleri de müşterilerinin hizmetine sunuyor. Ravza Hurma kurulduğu günden bu yana hijyenik koşullarda üretim yapmasının yanı sıra faaliyetlerini yürütürken sağlıklı ve lezzetli beslenmenin her vatandaşın Hakkı olduğuna dair inancıyla son derece etkin ve verimli bir şekilde üretim gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu anlamda Ravza Hurma hem Suudi Arabistan'da hem de Türkiye'de şekerleme konusunda en çok tercih edilen firmalar arasında yer alıyor.

Ravza Hurma internet satışlarına başlıyor

Öte yandan Ravza Hurma internet satışları da gerçekleştirmek için dijital pazarlama yöntemlerini profesyonel kadrosu ile etkin ve verimli bir şekilde kullanıyor. Ravza Hurma internet üzerinden kuru meyve, kuruyemiş, şeker fasulye, hurma ve hediye şekerleme paketleri ile ilgili satışlarını gerçekleştiriyor. Ürünlere ve ürünlerin fiyat bilgisine daire ayrıntıları da yine internet sitesi üzerinden müşterileri ile paylaşıyor. Ayrıca internet üzerinden paylaşımının yanı sıra WhatsApp iletişim hattı da bulunan Ravza Hurma dijital dünyanın gerektirdiği teknolojik imkanları son derece etkin ve verimli bir biçimde kullanıyor. İnsan sağlığı için son derece önemli olan besinlerin müşterileri ile buluşmasında etkin rol oynayan Ravza Hurma müşteriler tarafından verilen siparişlerin gününde ve zamanında ellerine teslim edilmesi için ülkemizin en hızlı ve en güvenilir kargo şirketleri ile birlikte hareket ediyor.