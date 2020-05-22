En Leziz Kahvaltılık Çeşitleri

Sabah kahvaltılarınızı adeta bir lezzet şölenine dönüştürecek olan en özel kahvaltılıkları sizler için araştırdık. Mutfakta sadece dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz en güzel kahvaltılıkları keşfetmeye hazır mısınız?

Krep

İstediğiniz her büyüklükte yapabileceğiniz krep kuşkusuz en kolay hazırlanan ve en hızlı şekilde pişen kahvaltılıklardan biridir. Üzerine kaşar rendeleyebilir, bal sürebilir ya da reçel çeşitleri ile bu lezzeti taçlandırabilirsiniz. Üstelik krep son derece yumuşak bir kıvama sahip olduğundan çocuklar tarafından da sevilerek tüketiliyor.

Pancake

Krepten biraz daha kalın bir forma sahip olan pancake de yine çocukların favori kahvaltılıklarından biridir. Dakikalar içerisinde hazırlanabiliyor olması, bu özel lezzeti kalabalık aileler için de ideal kılabiliyor. Pancake ile bal ikilisini bir defa deneyenler bir daha vazgeçemiyor. Bu arada en kolay pancake tarifini Yemek.com adresinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Herkesin yapabileceği kadar basit bir dille aktarılan tarif sayesinde kahvaltıda ailenize harika bir sürpriz hazırlayın.

Lalanga

Son derece az sayıda malzeme ile hazırlanan lalanga yeniden yetmişe herkesin severek tükettiği gıdalar arasında yer alıyor. Kahvaltıya çok yakışan bu özel lezzeti hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler un, yumurta, kaşar peyniri ve süt! Her evde bulunan malzemeler ile hazırlanan ve krep kadar yumuşak bir kıvama sahip olan lalangayı mutlaka en kısa zamanda siz de denemelisiniz.

Keçi Patisi

Sadece kahvaltıda değil çay saatlerinde de tüketebileceğiniz keçi patisi de yoğurt, tuz, kabartma tozu ve un ile hazırlanıyor. Dakikalar içerisinde tarifi hazırlayarak sunuma hazır hale getirebilirsiniz. Dilerseniz misafirlerinize 5 çayında ikramlık olarak da sunabilirsiniz. Ancak yağda kızartılması gereken bir lezzet olduğu bilgisini de aktaralım.

Pofuduk Hamur Kızartması

Doyurucu olması nedeniyle kalabalık aileler tarafından da sevilerek tüketilen pofuduk hamur kızartması denemeniz gereken kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Üstelik bu lezzet her türlü peynir çeşidi ile kolaylıkla tüketilebilir çünkü peynir ile pofuduk hamur kızartması ikilisi birbirine çok yakışıyor. Eğer çok daha fazla sayıda kahvaltılık keşfetmek ve keyifle hazırlayarak tüketmek isterseniz ilk durağınız Yemek.com olsun! Aradığınız bilgilerden çok daha fazlasının karşınıza çıkacağından emin olabilirsiniz.