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En uygun fiyatlı mobilya tekerleği

Tekerlek satın almak isteyenlerin ilk tercih ettiği e-ticaret sitesi olan tekerteker.com ile uygun fiyatlı mobile tekerleği satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlı modeller ve bol seçenek sizleri bekliyor.

02 Ocak 2023 Pazartesi 10:34
En uygun fiyatlı mobilya tekerleği

En uygun fiyatlı mobilya tekerleği


Tekerlekler, ev mobilyalarında da yaygın bir kullanıma sahip. Eşyaların odalar arasında taşınması, kullanımda kolaylık sağlanabilmesi adına tercih edilebilecek tekerlekler için mobilya tekerlekleri kategorisine göz atmanız yeterli olacaktır. Mobilya tekerleği olarak sehpa, sandalye, masa, dekoratif tekerlek modellerini değerlendirebileceğiniz tekerteker.com sayfasında dilediğiniz şekilde sıralama yapabilirsiniz. En uygun fiyatlı mobilya tekerleğini değerlendirmek isteyenler ise sıralama bölümünden fiyat kriterini tercih edebilir.

En uygun fiyatlı mobilya tekerleği hangisi?

Kategori dahilinde en uygun mobilya tekerleği cıvatalı döner plastik tekerlek olmaktadır. 50 mm çapında olan tekerlek, 20 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Yerden yüksekliği 54 mm olan tekerlek, kategorinin en uygun fiyatlı tekerleği olarak dikkat çekmektedir. En uygun fiyatlı mobilya tekerleği cıvatalı döner plastik tekerlek olsa da kategori dahilinde listelenen tüm modeller uygun fiyatlara sahiptir.

Kaliteli ve dayanıklı modelleriyle yıllardan beri sektördeki tekerlek ihtiyacını karşılayan tekerteker.com’da mobilya tekerleği olarak da zengin çeşitlilik sunulmaktadır. Mobilya tekerleği olarak satışa sunulan tekerlekler; evlerde, ofislerde, iş yerlerinde kullanılabilecek tüm mobilyalarda kullanım için uygundur. Taşıma kapasitesine göre satın alınması halinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek olan tekerleklerde, dayanıklı malzemelerin kullanılması çok uzun zaman, ürünlerin tekerlekli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Tüm bu avantajlardan yararlanmak, mobilyalarınızı rahat şekilde hareket ettirebilmek adına siz de mobilya tekerleklerine göz atabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde hazırlayabileceğiniz sepetinizi hemen satın alarak, yeni tekerleklere sahip olabilirsiniz. Kolay monte edilebilen ve dayanıklı yapıları ile ihtiyaçları karşılayarak tekerlekler, yaşam alanlarınıza hareket katacak.

Son Güncelleme: 02.01.2023 15:46
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Mobilya TekerleğiPlastik Tekerlek
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