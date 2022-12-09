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Ev Dekorasyonunda Yemek Odası Takımlarının Yeri

Türk mobilyasını dünyaya tanıtan ve genel anlamı ile modern mobilya alanında çalışmalar gerçekleştiren Macitler Mobilya, özellikle de vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile hayal ettiğiniz modern ev dekorasyonunu sizlere sunar.

09 Aralık 2022 Cuma 22:32
Ev Dekorasyonunda Yemek Odası Takımlarının Yeri

Ev Dekorasyonunda Yemek Odası Takımlarının Yeri


Macitler Mobilya, yaşam alanlarınızı daha kullanışlı bir yer haline getirmek adına mobilya modellerini ve mobilya dekorasyon ürünlerini birinci sınıf kaliteli malzemelerle üretmektedir. Türk mobilyasını dünyaya tanıtan ve genel anlamı ile modern mobilya alanında çalışmalar gerçekleştiren Macitler Mobilya, özellikle de vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile hayal ettiğiniz modern ev dekorasyonunu sizlere sunar.

Ev dekorasyonlarının en yeni mobilya modeli


Ev dekorasyonu ve mobilya grupları dendiği zaman ilk akla koltuk takımı gelse de, artık özellikle salon dekorasyonlarında koltuk takımı kadar önemli bir mobilya grubu var; yemek odası takımı.


Kimi evde kendine özel bir alanı bulunan kimi evde de salonların içerisinde dekore edilen yemek odası modelleri, Macitler Mobilya tarafından özel olarak tasarlanarak üretimi gerçekleştirilmektedir.
 


Özel Üretim Yemek Odası Takımları

Özel üretim yemek odası takımları, kişilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanarak üretilmektedir. İstenilen boyut, renk ve özelliklerde üretilebilecek olan yemek odası takımı modelleri, ev dekorasyonunuzda farklı bir havaya bürünmenizi ve aynı zamanda da hayal ettiğiniz ev dekorasyonuna kavuşmanızı sağlayacaktır.

Modoko mağazasında bulunan iç mimarlar aracılığı ile tüm iç mimarlık hizmeti sürecinizi daha yakından takip edebilirsiniz.

Yeniliklerin Firması; Macitler Mobilya


Serdal Macit, Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından biri olan Macitler Mobilya’nın sahibi olmanın yanı sıra trendleri ve şıklığı ülkemize kazandıran en önemli girişimcilerden biridir.

Macitler Mobilya firmasının kuruluşundan şimdiki halini almasına kadar her aşamasında rol oynayan, modern mobilya ile Türk dekorasyonunu birleştirerek ergonomiyi bizlere sunan Serdal Macit, kurumsallığın ve hizmetin önemli bir noktaya çıkmış olduğu Macitler Mobilya için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Ev DekorasyonuYemek Odası Takımları
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