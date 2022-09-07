



Ev Dekorasyonunda Yemek Odasının Yeri



Ev dekorasyonları kişilerin yaşam alanlarını kendisine özel ve yine kendi zevk ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlediği fikirler oluyor. Ev dekorasyonu dendiği zaman herkesin aklına birçok farklı dekorasyon fikri ve mobilya grubu gelebiliyor. Ancak son zamanlarda, en çok dikkat çeken ve en çok araştırılan ev dekorasyon için uygunluğu düşünülen alanlar yemek odaları oluyor.





Salon Dekorasyonunun İçinde Yemek Odası

Evlerimizin küçülmesi ve evlerdeki odaların giderek azalmasına bağlı olarak eskiden yemek odası için ayrı bir alan oluşturulurken şimdi ev dekorasyonu yapılırken yemek odası için salonlar kullanılıyor. Bu nedenle de salon dekorasyonları yapılırken yemek odası takımı da göz önüne alınıyor.





Koltuk takımı ve tv ünitesi gibi diğer mobilya grupları ile uygun bir şekilde dekorasyon oluşturması gereken yemek odası takımı, Macitler Mobilya tarafından özel olarak hazırlanmakta ve üretilmektedir.





Tasarımsal anlamda modern yemek odası takımı fikirlerinin ön plana çıktığı Macitler Mobilya’da verin iç mimarlık hizmeti de yemek odası takımı ve ev dekorasyonu fikirleri için sizlere seçenek sunuyor diyebiliriz.

Konforun ön planda olduğu ama şıklığın da konfor ile birleştirilerek mükemmel bir tasarıma sahip olduğu Macitler Yemek Odası Takımı Koleksiyonlarında, doğallık ve sadelik zarifliğin bir göstergesi oluyor.





Modoko Macitler Mobilya

Türkiye’nin en büyük mobilya çarşılarından biri olan Modoko , en modern ve en kaliteli mobilya firmalarının bir arada bulunduğu bir alan. Macitler Mobilya’da Modoko firmaları arasından belki de en çok tercih edilen firma.





Farklı, doğal ve bir o kadar da şık mobilya modellerinin sergilendiği Modoko showroomunu ziyaret ederek Macitler Mobilya mobilya modellerini çok daha yakından inceleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Konfor ve şıklığın doğru orantılı olduğu Macitler Mobilya verdiği iç mimarlık desteği ile de sizlere ev dekorasyonunu en profesyonel şekilde sunmaktadır.