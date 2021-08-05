Ev Taşırken En Çok Karşılaşılan Sorunlar

Taşınma süreci heyecan verici, yorucu ve ciddi anlamda streslidir. İçinize sinen yeni bir ev bulmak yeterince zordur. Ancak, birçok nesnenin kutulara yerleştirilmesi, paketlenmesi ve nakliye için organize edilmesi, uygun şekilde hazırlanmazsanız sizi kolayca çileden çıkarabilir.

İstenen sonuçlara ulaşmak için gereken zaman ve güçlük nedeniyle, taşınma gününün birçok insanın dört gözle beklediği bir şey olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, kendinizi içinde bulabileceğiniz yaygın taşınma çıkmazları ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgiye sahip olmanız yardımcı olabilir.

Santor Nakliyat ailesi olarak 40 yıllık tecrübelerimizden yola çıkarak hazırladığımız bu listede, taşınma sürecinde en sık karşılaşılan sorunlara değinecek ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinize dair önerilerimizi sunduk. Ve inanın, bunları öğrendiğinize pişman olmayacaksınız!

Planlama eksikliği

Bunu muhtemelen daha önce pek çok kez duymuşsunuzdur. Dürüst olmak gerekirse, “planlamayı başaramamak, başarısız olmayı garantiler”. Taşınmanızın zamanlama ayrıntılarını organize etmekten çekinmeyin.

“Planlamak için yeterli zamanım yok” veya “Nasıl plan yapacağımı bilmiyorum” gibi bahaneler biraz rehberlik ve biraz da irade ile kolayca çözülebilir. Bu listede yer alan sorunların çoğu, kötü planlamadan kaynaklanır. Peki, çözüm nedir?

*Gerekli olan çeşitli görevlerin bir listesini yapmak iyi bir başlangıç olacaktır.

*Anlaştığınız nakliye firmasının tam olarak ne zaman geleceğini işaretleyin.

*Tüm eşyaları ne zaman paketlemeyi bitirmeyi düşündüğünüzü belirleyin.

*Taşıyıcı ekibin mobilyalarınızın nereye taşıyacağını bilmelerini sağlamak için yeni evin planlamasını yapın.

Kontrol listesi, notlar ve hatırlatıcılar, planlama sürecine yardımcı olan faydalı araçlardır. Belirlediğiniz görevleri tamamlamak için günde birkaç dakikanızı ayırın. Bu; planlamanın aşamalı olarak ilerlemesini, aceleye gelmemesini ve hiçbir şeyin yanlış gitmediğini garanti etmek için yol boyunca her adımı kolayca kontrol edebilmenizi sağlar. Ve işler kötüye gitse bile, riske karşı bir güvenceniz olacaktır.

Eşyaların hasar görmesi

Hasarlı eşyalar, muhtemelen yeni bir evde en sık görülen manzaralardan biridir. Bazı nakliye ekipleri kaba veya tecrübesidir. Ve mobilyalarınızın taşındıktan sonra hala kullanılabilir olmasını sağlamak için yeterli özeni göstermeyebilir.

Bazen, eşyalar kamyonette kırılabilir, bazen de nakliyecileri onları taşırken kırar. Her iki durumda da, o pahalı vazonuzun parçalara ayrıldığını görmek inanılmaz derecede can sıkıcı olabilir. Bu riskleri önlemek için, Santor Nakliyat ailesinin sunduğu gibi sigorta hizmeti veren bir nakliye firması ile çalıştığınızdan emin olun. Onun dışında, küçük hasarları önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler de vardır:

*Eşyalarınızı kutulara koymadan önce balonlu naylon ile sarın

*Kutuları, eşyalar içeride çok fazla hareket etmeyecek şekilde düzgün bir şekilde doldurun

*Nakliye aracında, hassas nesnelerin üzerine ağır nesnelerin yerleştirilmediğinden emin olun

*Piyano, tablo veya porselen ürünleri taşırken, kolayca zarar görebilecekleri için nakliyecilerin dikkatli olmaları konusunda ısrarcı olun.

Yukarıdaki duruma benzer şekilde, kırılan eşyalar için şikayette bulunabilir veya sigorta talebinde bulunabilirsiniz.

Eksik Ürün

Ev taşırken en çok karşılaşılan sorunlardan biri de, yeni eve yerleşirken bazı eşyaların eksik olduğunu fark etme olasılığınızdır. Bu, özellikle paketleme sırasında kutuların organize edilmemesi nedeniyle sık karşılaşılan bir durumdur.

Aile yadigarı bir eşyayı ya da çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı kaybetmek, hoş bir deneyim olmayacaktır. Bu nedenle, eşyalarınızı paketlerken her şeyin kontrolünüz altında olması önemlidir. Ayrıca, bazen bazı nakliyeciler profesyonel olmayabilir ve kutuları yanlış yerleştirebilir. Daha da kötüsü, eşyalarınız çalınabilir.

Çözüm, eşyalarınızı en doğru şekilde koruyacağından emin olabileceğiniz güvenilir bir nakliye firması ile anlaşmaktır. Bireysel olarak yapabilecekleriniz ise şöyledir:

*Hangi eşyanın nerede tutulduğunu kolayca belirleyebilmeniz için kutularınızı etiketleyin

*Taşıma işlemi sırasında kutuları dikkatlice izleyin. Nakliyeciler meşgulken yabancıların eşyalarınızı çalmasını istemezsiniz.

*Bazen temizlikçiler kutuları veya torbaları çöp sanabilir. Bu nedenle, aksilik olması ihtimaline karşı gözünüzü açık tutun.

*Herhangi bir eşyanızı kaybetmeniz durumunda, şikayette bulunabilir veya tazminat almak için Santor Nakliyat gibi sigorta hizmeti sunan bir nakliye firması ile çalışabilirsiniz.

Kaza ve yaralanmalar

Güvenlik, her taşınma günü için bir önceliktir. Ancak, bazen kazalar meydana gelebilir. Kafayı tavana çarpmak, ayak parmağını mobilya kenarına çarpmak, tehlikeli ve keskin nesnelere sahip olmak, deneyimli bir nakliye ekibi olsa bile, taşıma işlemi sırasında meydana gelen en yaygın fiziksel yaralanmalardır.

Çözüm, riski en aza indirecek önlemler almaktır. Ağır mobilyaları hareket ettirmeden önce, uygun güvenlik önlemlerinin alındığından emin olarak aksilikleri önlemeye çalışın. Köşe koruyucular ve köpük dolgular kullanabilirsiniz.

Mobilyaların düşmesi veya diğer eşyaları çarpması ihtimaline karşı, nakliyecilerin etrafında kimsenin bulunmadığından emin olun.

Bir yaralanma veya kaza riskine karşı etrafta basit bir ilk yardım çantası bulundurmak, yaraları veya küçük morluklara hızla müdahale etmeye yardımcı olur.

Zaman Sorunu

Taşınmak için aceleniz varsa ve diğer gerekli adımlar için çok az zamanınız varsa, yeterli zamanınız olmadığını düşünebilirsiniz. Bu, genellikle acelecilik ve konsantrasyon eksikliği nedeniyle kötü bir şekilde sona erer.

Bu nedenle, her zaman önceden plan yapın ve görevlerinizi taşınma tarihinden önce planlayın. Paketlemenizi aceleye getirmemek için paketlemeyi kademeli olarak yapın. Tüm günü buna ayırmak zorunda değilsiniz, kategorilere göre yavaş yavaş paketleyebilirsiniz.

Bunu yapmak, iş yükünü azaltacak ve uzun vadede eşyalarınızı paketlemenizi kolaylaştıracaktır. Ek olarak, önce temel öğeleri paketlemek de faydalı olacaktır. Böylece, yeterli zamanınız olmasa bile, büyük bir felaket yerine sadece küçük sıkıntılarla karşılaşma riskiniz olacaktır.

Sınırlı Asansör erişimi veya asansör arızası

Bu, genellikle planlamayan bir şey olduğu için oldukça sinir bozucudur. Asansör olmadığında, ağır nesneleri yüksek bir daireden veya yüksek bir daireye taşımak neredeyse imkansız hale gelir. Bu nedenle, eğer bütçeniz karşılıyorsa, asansörlü nakliyat hizmeti almak her zaman iyi bir fikirdir. Her nakliye firması, asansörlü nakliyat hizmeti verecek kadar profesyonel veya gelişmiş olmayabilir.