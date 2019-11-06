Ev ve ofis sandalyesi seçimi

Sandalye bir evin vazgeçilmez eşyaları içerisinde yer alıyor. Bunun için de mutlaka seçilecek olan sandalyenin istenilen konforu ve şıklığı sağlayabilmesi gerekir. Burada elbette ki çok farklı çeşit sandalyeleri görmek mümkün ancak en iyisi olsun istiyorsanız öncelikli olarak bir araştırma yapmanız gerekir. Örneğin salonunuz için bir sandalye takımına ihtiyacınız var ve ne alsanız çok bir fikriniz yok.

Buradan yola çıkarak ilk olarak mobilyalarınızla uyum içerisinde olmasına dikkat etmelisiniz. Rengi ve modeli eşyalarınızın genel uyumunu bozmaması gerekiyor. Çünkü şık olduğunu düşündüğünüz ancak evinizin dekoruyla hiç ilgisi olmayan bir sandalye seçimi sizi sıkıntıya düşürecektir. Salon için tercih edilen yemek odası sandalyelerinin konforu üzerine oturduğunuz zaman masayla arasındaki bağdır. yani kişinin sandalyeye oturduğunda masadan uzak kalması, masadan yüksek olması ya da masadan alçak olması tercihinizin yanlışlığını gösterecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ise öncelikli olarak ne kadar bir mesafe olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

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Salon için kullanılacak olan sandalye takımları genellikle ahşap olur. Ahşap sandalyenin diğerlerine göre dayanıklılığı ise çok daha uzundur. Ancak metal sandalyelere baktığımız zaman modernlik konusunda bir adım daha öndedir. Bunun için her sandalyenin mutlaka kendi bir alanı vardır ve bu alanın dışında kullanımı ise sıkıntı yaratır.

Balkonlar için konuşacak olursak balkonda sandalye kullandığınız zaman ahşap bir seçim yapamazsınız. Çünkü ahşap bir sandalyeyi dış mekanda tutmak ve uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamak kolay olmayacak bir durumdur. Bunun yerine plastik sandalyeleri tercih etmek en doğru seçim olacaktır. Plastik sandalyelerin kolay temizlenen bir yapısı ve de daha dayanıklı olan bir ömrü vardır. Plastik yağmur ve güneş gibi dış etkenlere karşı çok daha fazla dayanıklıdır. Ancak bu sandalyelerin de kendi içerisinde farklılaştığını düşünürseniz plastik bir sandalye alacaksanız mekanın genel dokusunu ön planda tutmanız gerekiyor.

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Son olarak sandalyeler ev dekorasyonunda ve ofis dekorasyonunda çok önemli bir yere ve paya sahiptir. Doğru bir seçim ve kaliteli bir sandalye ile birlikte çok uzun yıllar boyunca mükemmel ve etkileyici alanlar oluşturabilirsiniz.

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