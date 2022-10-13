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Evlerde Akıllı Mobilya Rahatlığı - Baressi Mobilya

Akıllı mobilya modelleri olarak adlandıracağımız bu mobilya modelleri, özellikle sinema odası gibi alanlarda mükemmel sonuçlara olanak sağlıyor.

13 Ekim 2022 Perşembe 22:41
Evlerde Akıllı Mobilya Rahatlığı - Baressi Mobilya

Evlerde Akıllı Mobilya Rahatlığı - Baressi Mobilya

Konfor, pandemi dönemindeki evlerdeki en çok aranılan şey oldu. İnsanların kendi evlerinde kendi ortamlarında yaşadıkları üst düzey konfor için Baressi Mobilya, farklı mobilya modelleri tasarlamakta ve üretimini gerçekleştirmektedir. Akıllı mobilya modelleri olarak adlandıracağımız bu mobilya modelleri, özellikle sinema odası gibi alanlarda mükemmel sonuçlara olanak sağlıyor.

Sinema Koltuğu

Sinema koltuğu, sinemaların evlere girmesi ve televizyonlarımıza kadar minimize olması nedeni ile ev dekorasyonlarımızda sıklıkla kullanılmaya başlandı. Özel olarak üretilen sinema koltuğu modelleri, istenilen renk, boyut ve özelliklerde üretilebilmektedir.
 

Hasta Koltuğu

Hasta koltuğu modelleri; yaşlı, engelli ve diğer tüm ihtiyaç sahipleri için özel olarak tasarlanmış mekanizmalı koltuk modelleridir. Mekanizmalı olmasının yanı sıra medikal koltuk olarak da adlandırılan bu koltuk türleri, birbirinden farklı özelliklerde üretilebilmektedir.

Akıllı Mobilya Nedir?


Akıllı telefon, akıllı bilgisayar ve şimdi de hayatımızın en önemli yerinde akıllı mobilya var. Hayatımıza hızlı bir şekilde giren teknolojinin bizlere sağlamış olduğu akıllı mobilya modelleri, dekorasyon anlayışımızı da değiştirdi. İnovatif bir şekilde hazırlanan akıllı mobilya ve modelleri, Baressi Mobilya tarafından Türkiye’de üretilmektedir.


Akıllı koltuklar, akıllı mobilyalar ve akıllı yataklar bu alanda en çok tercih edilen mobilya grupları oluyor. Daha ferah ve aynı zamanda da daha konforlu bir alan için Baressi Mobilya, akıllı mobilya modellerini tercih edebilirsiniz.

Masko’da Baressi Mobilya


Türkiye’nin ve dünyanın en büyük mobilya kenti olan Masko, içinde yüzlerce firması ile İstanbul’da hizmet vermektedir. Baressi Mobilya, akıllı mobilya modelleri alanında Masko’da faaliyet gösteren en önemli ve en büyük üretici mobilya firmalarının başında gelmektedir.

Yurt içi ve yurt dışının her yerine mobilya gönderimi gerçekleştiren Baressi Mobilya, hayal ettiğiniz tüm dekorasyonu size sunmaktadır.

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Akıllı MobilyaSinema KoltuğuHasta Koltuğu
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