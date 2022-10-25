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Evlerin En Konforlu Koltuk Modelleri; Baba Koltukları

Teknokonfor, kumaşından mekanizma özelliğine, boyutundan diğer teknik özelliklerine kadar her anlamda değişim ve kişiselleştirme seçeneğini sizlere sunar.

25 Ekim 2022 Salı 17:39
Evlerin En Konforlu Koltuk Modelleri; Baba Koltukları

Evlerin En Konforlu Koltuk Modelleri; Baba Koltukları


Yurt dışındaki çılgın kullanımından sonra ülkemizde de artık oldukça yaygın olan baba koltuğu modelleri, konfor alanlarındaki muhteşem ergonomiye destek sağlamaktadır. Tekli berjer olarak da adlandırılan bu koltuk modelleri, temelde standart tekli koltuk ve berjer modellerinden farklı olarak mekanizması bulunan bu koltuk modelleri, medikal anlamda da kullanılmaktadır.

Baba Koltuğu Modelleri ve Özellikleri


Teknokonfor, baba koltuğu ve hasta koltuğu alanında Türkiye’nin bilinen en büyük üretici firmasıdır. Masko Mobilya Kenti’nde hizmet veren Teknokonfor, tasarımı ve üretimi kendisine ait olan baba koltuğu modelleri ile hem yurt içine hem de yurt dışına hizmet vermektedir.

Kişiselleştirilebilir koltuk özellikleri ile sizlere ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını sunan Teknokonfor, kumaşından mekanizma özelliğine, boyutundan diğer teknik özelliklerine kadar her anlamda değişim ve kişiselleştirme seçeneğini sizlere sunar.


En çok tercih edilen ürünler olan Teknokonfor baba koltuğu ürünleri, kişiselleştirme özelliği ile masajlı baba koltuğu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hem masaj sistemi ile masaj yapan hem de diğer ergonomik özellikleri ile vücudunuzu saran baba koltuğu modelleri oldukça sağlıklı bir ergonomik yapıya sahiptir.

Dinlenmek için en çok tercih edilen koltuk modeli.


Evlerinize geldiğiniz zaman dinleme ihtiyacınızı karşılayacak olan bu dinlenme koltuğu modelleri, uzun ve bilimsel araştırmalar sonucunda özel olarak tasarlanarak üretilmektedir. İnsan ergonomisine olan uygunluğu ile birçok hastalığın da önüne geçen bu koltuk modelleri için Teknokonfor mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğer Masko Teknokonfor mağazasına herhangi bir ulaşımınız bulunmuyorsa Teknokonfor’un kendi web sitesi üzerinden veya pazaryerleri aracılığı ile satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çok kısa bir süre içerisinde üretilen baba koltuğu modelleri, güvenilir bir kargolama sistemi ile hemen sizlere ulaşacaktır.

Teknokonfor baba koltuğu modelleri ile ilgili bilgi almak için mağazayı arayabilir ve satış temsilcilerinden tüm bilgileri ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Baba KoltuğuDinlenme Koltuğu
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