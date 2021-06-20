Doğu Türkistanlı Fahriye Gayretullah hanım vefat etti
Türk Dünyası'nın birliği için yıllardır mücadele yazar Hızırbek Gayretullah'ın eşi, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz'in kayınvalidesi Fahriye Gayretullah Hanım, İstanbul'da hayatını kaybetti. 68 yaşında vefat eden Fahriye hanım Balıkesir Manyas Cumhuriyet Köyü'nde dünyaya gelmişti.
Altay Kazakları ve Sömürülen Vatan:Türkistan kitaplarının yazarı Hızırbek Gayretullah beyin eşi, Aytolkun, Ertolkun, Erkut ve Aytöre’nin annesi Fahriye Gayretullah hanımın dün vefat ettiği öğrenildi. Cenaze namazı bugün (20 Haziran Pazar günü saat 10:30’da) Ataşehir Örnek Mahallesi Türkistan Camii’nde kılınan Fahriye Hanım son yolculuğuna çıkarıldı.
Babası Çanakkale Savaşı Gazisi olan bugün Fahriye hanım Bandırma-Manyas’ta toprağa veriliyor.
Doğu Türkistan Halkının başı sağolsun.