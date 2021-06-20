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Fahriye Gayretullah hanım vefat etti

Araştırmacı yazar Hızırbek Gayretullah'ın eşi ve Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz'in kayınvalidesi, Fahriye Gayretullah vefat etti.

20 Haziran 2021 Pazar 11:17
Fahriye Gayretullah hanım vefat etti

Doğu Türkistanlı Fahriye Gayretullah hanım vefat etti


Türk Dünyası'nın birliği için yıllardır mücadele yazar Hızırbek Gayretullah'ın eşi, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz'in kayınvalidesi Fahriye Gayretullah Hanım, İstanbul'da hayatını kaybetti. 68 yaşında vefat eden Fahriye hanım Balıkesir Manyas Cumhuriyet Köyü'nde dünyaya gelmişti.


Altay Kazakları ve Sömürülen Vatan:Türkistan kitaplarının yazarı Hızırbek Gayretullah beyin eşi, Aytolkun, Ertolkun, Erkut ve Aytöre’nin annesi Fahriye Gayretullah hanımın dün vefat ettiği öğrenildi. Cenaze namazı bugün (20 Haziran Pazar günü saat 10:30’da) Ataşehir Örnek Mahallesi Türkistan Camii’nde kılınan Fahriye Hanım son yolculuğuna çıkarıldı.

Babası Çanakkale Savaşı Gazisi olan bugün Fahriye hanım Bandırma-Manyas’ta toprağa veriliyor.

Doğu Türkistan Halkının başı sağolsun.

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Son Güncelleme: 20.06.2021 11:29
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Fahriye GayretullahDoğu Türkistanİsmail Cengiz
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