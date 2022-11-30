Farklı Tarz ve Beğenilere Uygun Gelinlik Modelleri

Hayatınızın dönüm noktalarından ve en özel günlerinizden biri de evlendiğiniz gündür. İster sade bir nikah ile ister görkemli bir düğün ile dünya evine girin, o gün güzelliğinizle herkesi büyülemek istersiniz. Bu özel gününüzde güzelliğinize güzellik katacak gelinlik modelleri ile masallardan fırlamış bir prensese dönüşebilirsiniz. Hem kendi zevk ve beğenilerinize uygun hem de son trendlere özel gelinlik modeller i arasından bir seçim yapmak size zor gelebilir. Ancak farklı gelinlik tasarımları hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunuz takdirde kolayca size en uygun gelinliği seçebilirsiniz.

Kumaş ve Tasarımlarına Göre Gelinlik Modelleri

Gelinlik çeşitlerinde dantel, küpür, tül, saten ve benzeri kumaşlar kullanılır. Bir gelinliğin vücuda tam oturması ve herhangi bir yerinde potluk bulunmaması için hem kaliteli kumaşlar kullanılarak tasarlanmış olması hem de iyi dikilmesi gerekir. Özellikle dantelli gelinlik modellerinin dantellerinin gelinlik ile bütünleşmesi ve herhangi bir potluk yaratmaması için özenli bir şekilde gelinliğe eklenmesi önemlidir.

Gelinlik çeşitleri farklı tasarımları ile hem farklı vücut yapılarına hem de kişisel beğenilere hitap eder. Prenses model gelinlik en çok tercih edilen gelinlik tasarımlarından biridir. Etek kısmının kabarık olduğu bu gelinlik modeli kabarık gelinlik modelleri arasındadır. Balık gelinlik ise kalça ve basen kısmına oturarak vücudu saran bir yapıya sahiptir. Şık ve beyaz elbiseler de gelinlik elbiseleri olarak kullanılır. Nikah sonrası yenilen yemeklerde ya da küçük kutlamalarda tercih edilen bu elbiseler de tasarımlarına göre farklılaşır.

Gelinlik Modelleri ve Model Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gelinlik modellerinin birçok farklı tasarımı bulunur. Gelinlikler göğüs kuplarına, etek modellerine ve işlemelerine göre farklılaşan birçok farklı modele sahiptir. Tasarım gelinlik çeşitlerinin farklı zevk, beğeni ve kullanımlara uygun birçok farklı modeli mevcuttur. Bu gelinliklerden biri olan tesettür gelinlik modelleri, gelinlik ile uyumlu baş örtüleri ile satışa sunulur. Gelinlik modeli tercihinde bulunurken düğününüzün olacağı mekânı, mevsimi ve kişisel beğenilerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Salon düğünlerinde genel olarak prenses gelinlik modelleri tercih edilirken, açık havada organize edilen düğünlerde helen gelinlik modelleri tercih edilir. Gelinlik fiyatları gelinlik modeline, tasarımına, gelinliğin tasarımında kullanılan kumaş ve aksesuarlara göre değişiklik gösterir.

Vücut Tipinize Uygun Gelinlik Modelleri

Gelinlik modeli kadar seçtiğiniz gelinlik modelinin bedeninize uyum göstermesi de son derece önemlidir. Vücut tipinize uygun bir gelinlik almak istiyorsanız birçok farklı gelinlik modeli arasından tam istediğiniz gelinlik modelini bulabilirsiniz. Vücut tipinize uygun bir gelinlik seçimi yaparken boyunuz, göğüs şekliniz, kol ve bacak yapınız, bel oranınız gibi detayları göz önünde bulundurmalısınız. A kesim gelinlik ve düz kesim gelinlik modelleri hemen hemen tüm vücut tipleri ile uyumludur. Eğer armut olarak adlandırılan kalça ve bacak kısmına doğru genişleyen bir vücut hattına sahipseniz prenses model gelinlikler size çok yakışır. Bu gelinlik modelleri belinizin inceliğini ortaya çıkarır ve zarif bir duruşa sahip olmanızı sağlar. Eğer dikdörtgen tip olarak adlandırılan bir vücut yapınız varsa düz kesim gelinlik modelleri vücudunuza yakışır. Bu vücut tipi için iki parçalı gelinlikleri de tercih edebilirsiniz. İnce bir fiziğiniz var ise mini gelinlik modellerini de tercih edebilirsiniz. Mini gelinlikler nikah elbisesi olarak da kullanılabilir. Düğününüzden sonra bir after party düzenlemek istiyorsanız mini gelinlikleri after party esnasında düğün elbisesi ya da ikinci gelinlik olarak da kullanabilirsiniz.

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