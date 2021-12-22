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Forex Kaldıraç Nedir? | Forex Şirketlerinde Kaldıraç Oranları

Yatırımcıların birçoğu "kaldıraç" kelimesini duymuş olsa da kaldıracın tanımını, kaldıracın nasıl çalıştığını ve karlarını doğrudan nasıl etkileyebileceğini çok az kişi biliyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 23:49
Forex Kaldıraç Nedir? | Forex Şirketlerinde Kaldıraç Oranları

Forex Kaldıraç Nedir? | Forex Şirketlerinde Kaldıraç Oranları

Kaldıraç, diğer finansal araçlara göre daha çok kar getiren ve forex ticaretine ilgiyi arttıran bir kavramdır. Yatırımcıların birçoğu "kaldıraç" kelimesini duymuş olsa da kaldıracın tanımını, kaldıracın nasıl çalıştığını ve karlarını doğrudan nasıl etkileyebileceğini çok az kişi biliyor. Bu yazımızda kaldıraç nedir ve Forex şirketlerinin sunduğu kaldıraç oranları nasıldır gibi konulara değineceğiz.

Forex’te kaldıraç, düşük miktarda teminat karşılığı ödünç alınan sermaye ile daha yüksek hacimli işlemlere girebilme imkanı tanır. İşlemlere yüksek seviyede kaldıraç uygulamak karlılığı daha da arttıracaktır. Fakat kaldıraç seviyesi arttıkça risk faktörü de doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle yatırımcılar göze alabilecekleri ve yönetebilecekleri risk kadar kaldıraçlı işlemlere girmelerinden fayda vardır.

Forex şirketleri yatırımcılarına farklı oranlarda kaldıraç sunmaktadır. Her forex şirketinden değişiklik gösteren forex kaldıraç oranlarını aracı kurumun sahip olduğu lisanslar belirlemektedir. Bu noktada önemli olan güvenilir bir aracı kurum ile çalışmaktır.

Güvenilir Forex Şirketleri Kaldıraç Oranları

Forex piyasasında güvenle hesap açabileceğiniz ve kaldıraçlı işlemler gerçekleştirebileceğiz yurtdışı forex şirketleri:

  1. Olive Markets
  2. FxPro
  3. XM Forex
  4. FXTM
  5. HotForex

Bahsi geçen bu firmalar ile alakalı bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

1. Olive Market

Olive Markets Türk yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen güvenilir forex şirketleri arasında yer alır. GLOFSA’dan önemli bir lisansa sahip olan şirket işlem özellikleri ile de birçok yatırımcıyı memnun bırakmaktadır. Olive Markets kaldıraç oranları, maksimum 1:300 seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Olive Markets Türkçe destek hizmeti de vermektedir.

2. FxPro

Merkezi İngiltere’de bulunan FxPro en iyi ve en güvenilir forex şirketleri arasında yer almaktadır. İşlem şartları ile dünyanın her yerinden her yatırımcıya hitap etmektedir. FCA ve CySEC lisansları ile güvenilir bir forex şirketi olduğunu kanıtlamıştır. FxPro kaldıraç oranları, maksimum 1:500 seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

3. XM Forex

Güney Kıbrıs merkezli olan XM Forex en iyi yatırım şirketleri arasında yer alıyor. Düşük spread oranları ve avantajlı işlem koşulları ile dünyanın birçok yerinden yatırımcıya ev sahipliği yapmaktadır. XM Forex kaldıraç oranları, maksimum 1:888 seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle en yüksek kaldıraç veren forex şirketleri arasında yer almaktadır.

4. FXTM

CySEC lisanslı FXTM, Güney Kıbrıs merkezli güvenilir bir forex şirketidir. Para çekme işlemleri oldukça hızlı ve sorunsuz gerçekleşmektedir. FXTM kaldıraç oranları, maksimum 1:1000 seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle en yüksek kaldıraç veren forex şirketleri arasında yer almaktadır.

5. HotForex

Başta CySEC lisansı olmak üzere birçok önemli lisansı elinde bulunduran HotForex, güvenilir forex şirketlerinden birisidir. Yatırımcıya düşük spread oranları ve avantajlı işlem koşulları sunar. HotForex kaldıraç oranları, maksimum 1:500 seviyelerine kadar çıkabilmektedir. Ayrıca HotForex Türkçe müşteri hizmetleri desteği de sunmaktadır.

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