Forex’in Avantajları

Yatırımcı kitlesi en geniş olan finans borsası forex'dir. Hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için en iyi tanım şu şekilde olabilir ki; forex, dünya çapındaki en büyük borsalarda işlem gören küresel piyasaların hisselerinde, emtialarında hatta bütün varlıklarında ve en popüler paritelerinde kaldıraçlı olarak işlem yapılan bir piyasadır.

Forex piyasasının kazanç fırsatlarından faydalanmak için doğru bir bilgi gereklidir. Çünkü doğru yatırım stratejileri üretmeyen birçok yatırımcı bulunmaktadır. Yatırım yapacak olan yatırımcıların en doğru şekilde araştırıp bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Çünkü forex'in avantajları olduğu gibi, dezavantajları da bulunmaktadır.

Forex' İn Avantajları Neler?

200’e yakın ülkeden birçok kurumsal ve bireysel yatırımcıların üye olduğu forex' in avantajları şunlardır:

Dünyadaki en likit ve büyük finans piyasasıdır.

Haftanın 5 gününde 24 saat işlem yapılabilecek bir piyasadır.

Çift yönlü işlem imkânı sunar.

Piyasaya kolay erişim imkânı bulunur. (online sistem olduğu için, dünyanın en ücra köşesinde olan birisi bile yatırım yapmak istese kolaylıkla erişim sağlayabilir)

Kaldıraçlı işlem imkânı vardır.

Fiyatların hepsi bellidir ve asla manipüle edilemez.

Yeni katılım sağlayıp, bilgi sahibi olmak isteyenler için forex demo hesabının bulunmasıyla beraber ücretsiz olarak pratik yapma imkânının bulunması avantajlarıdır.

İsteyenlere ücretsiz olarak forex eğitim desteğinin bulunması, izli ücretler ve komisyonların bulunmamasıdır. Ücretsiz eğitim veren kurumlara bakmak gerekirse son zamanlar da ön plana çıkan eğitimleriylede lordfx aracı kurumudur.

Forex' te Dikkat Edilmesi Gerekenler

Forex, kaldıraçlı bir piyasaya sahiptir. Az birikimlerle yüksek kazanç imkânları sunar. Hakkında bilgi sahibi olmayan, eğitim almayan, yanlış bir yol ve strateji uygulayan insanların yüksek derece de bir kayıpla karşılaşması da mümkündür. Çünkü kaldıraçlı piyasalar da her zaman kazanç ve kayıp risk oranı aynıdır.

Aynı zamanda forex piyasası uluslararası bir piyasadır. Bu yüzden piyasanın işleyişi ve işlem yapılacak ürünlerin hakkında yeterince bilgi sahibi olmak için iyi bir araştırma gereklidir. Yeterince bilgi sahibi olmamakta tecrübesizlikle birleştiğinde, yeni başlayan kişiler için dezavantaja dönüşebilir. Çünkü yeni başlayan kişiler kaldıraçlı oluşuna güvenerek, onun verdiği heyecanla hata yapabilirler ve bu da büyük kayıplara sebebiyet verebilir.