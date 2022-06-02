FujiPlus Kanal Tipi Klima Özellikleri Nelerdir?

Hastane, okul, fabrika, otel, spor kompleksi, plaza, site ve villa gibi büyük ölçekli alan ve işletmelerde yüksek ısı konforu sunan kanal tipi klima modelleri, işletme veya konut ihtiyaçları baz alınarak tasarlanan çevre dostu iklimlendirme sistemleri arasında yer alır. Düşük enerji sarfiyatı ile maksimum verimlilik sağlayan bu klimalar, kanal klima ya da ticari klima olarak da adlandırılırlar. Kanal tipi klimalar, kanal ve menfezler yoluyla hava dağılımı sağlayan klimalardır ve merkezi ısıtma/soğutma sistemi içerisinde yer alır. Bu klimaların iç ünitelerinin montajı tavan arası boşluğuna gizlenerek yapıldığı için mekanlarda fazladan yer kaplamaz.

Her tür bölmenin arkasına gizlenebildiği için opsiyonel montaj imkanı sunan klima modelleri, varlığını hissettirmeden sessizce çalışır. Isıtma/soğutma işlevlerini maksimum performansla yerine getiren bu cihazlar, iklimlendirilen havayı mekanın tüm noktalarına eşit oranda dağıtır. Şık ve modern görünümüyle, kullanıldığı mekana zarif bir dokunuş katan kanal tipi klima modelleri, dört mevsim boyunca yaşam alanlarının sıcaklığını kontrol edebilmenize olanak tanıyarak, üst düzey konfor vadeder.

Akıllı Tanılama ve Bağımsız Nem Giderici Özelliğine Sahip Kanal Tipi Klimalar

Kanal tipi klimalar, akıllı tanılama özelliği sayesinde klimanın çalışması sırasında anormal bir durum tespit ederse LED panelde arıza ile ilgili olarak tespit ettiği hata kodlarını belirtir. Bu sayede arızanın anında teşhis edilmesini ve sorunun hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılmasını sağlar. Kanal tipi klimalarda bulunan bir diğer önemli özellik, bağımsız nem giderici özelliğidir. Odadaki nemi etkili bir şekilde gideren bağımsız nem giderici, sizin için nem oranı en iyi şekilde dengelenmiş konforlu bir ortam yaratır. Kanal tipi klimalar düşük ses desibeli sayesinde son derece sessiz çalışır. Klimanın iç üniteleri tavan arasına monte edildiği için odaya homojen bir hava akışı sağlayan kanallı klimalar, kompakt ve hafif bir tasarımı sayesinde bakım ve montaj kolaylığı sunar.

Etkili İklimlendirme Saplayan Kanal Tipi Klima

Kanal tipi klima modelleri 48.000 BTU ile 100.000 BTU arasında değişen iklimlendirme kapasitelerine sahiptir. İnverter ve geleneksel olmak üzere çeşitlenen cihazlar, akıllı uyku modu özelliği sayesinde ortam ısısını otomatik olarak ayarlayarak uyuduğunuz ortamı en ideal sıcaklık seviyesine getirir. Cihaz, ilk 2 saat süresince sıcaklığı otomatik olarak saatte 1°C azaltır veya artırır. Sonraki 5 saatte ise sıcaklık değerini sabitler ve sonrasında kapanır. Böylece yaz aylarında bunaltıcı sıcağı, kış aylarında da soğuğu hissetmeden konforlu bir uyku deneyimi sunar. Kanal tipi klima modellerinde bulunan 24 saatlik zamanlayıcı özelliği sayesinde cihaz bulunduğunuz andan farklı bir zaman diliminde çalışmaya ve kapanmaya otomatik olarak programlanabilir. Kanal tipi klimalar, -15ºC ve +46ºC gibi ekstrem hava koşullarında dahi yüksek performans ve verimlilik sağlayan ultra geniş ısı derecesi aralığına sahiptir ve dış ortam koşullarından etkilenmeden yaşam alanlarınızın sıcaklığının belirlediğiniz düzeyde kalmasını sağlar.

Kanal Tipi Klima Fiyatları

Kanal tipi klima fiyatları, satın alacağınız ürünün modeline ve teknik özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Yeni nesil teknolojilerle donatılan ticari klima modelleri verimlilik ve konfor açısından önemli avantajlara sahiptir. İklimlendirilmesi güç olan büyük ölçekli alanların en ideal şekilde iklimlendirilmesine yardımcı olur. Kurulumu son derece kolaydır ve tavana monte edildiği için duvarda veya zeminde yer açmanız gerekmez. Zarif görünümü sayesinde bulunduğu ortama estetik ve şıklık katar. Geniş tavanlara sahip, büyük mekânlara son derece uygundur. Tüm bu özelliklere bağlı olarak klimalar farklı fiyat seçenekleri ile karşınıza çıkar.

FujiPlus, işletmelerinde yüksek sezonsal verimlilik ve konfor arayanlar için birbirinden kaliteli kanal tipi klima modellerini sunar. Ücretsiz keşif, ücretsiz montaj, geniş servis ağı, profesyonel yardım ve müşteri memnuniyeti odaklı organizasyon yapısıyla FujiPlus, hem satış öncesi hem de satış sonrasında destek sağlar. Siz de tüm bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız hemen tüm klima modellerini inceleyebilir ve ücretsiz keşif ve montaj için FujiPlus ile iletişime geçebilirsiniz.