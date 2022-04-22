GIF'lerin ve Mem'lerin İçerik Pazarlamanızı Hızlandırmasının 4 Yolu



Gif'ler ve Mem'ler, bu iki okul için fazlasıyla havalı içerik formu, tüm markaların sosyal medya kanallarındaki etkileşimi artırmak için kullandığı geleneksel olmayan biçimlerdir. Bunları kullanarak içerik pazarlamasının nasıl yapıldığını görelim.

Çevrimiçi içerik tüketimi artıyor ve işletmeler kullanıcılarla gönüllü etkileşim kurmanın yaratıcı yollarını arıyor.

Memlerin kullanımı internetin başlangıcından bu yana popüler olmuştur ve bu eğilim her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bir mem, genellikle mizahi olan ve bazı varyasyonlarla internet kullanıcıları tarafından hızla çoğaltılan ve yayılan bir resim, video veya bir metin olabilir. Belirli bir kalıp veya konu üzerine memlere adanmış sayısız web sitesi var.

Benzer şekilde, Grafik Değişim Formatı veya GIF, çok fazla etkileşim sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir başka içerik pazarlama trendidir. Hemen hemen her sosyal medya platformu, geliştiricilerin canlı bir içerik alışverişi koleksiyonu oluşturmak için GIF görselleri yüklemesine olanak tanır. İlgi çekici görsel öğeler nedeniyle genellikle videolara harika bir alternatiftirler.

1. Tüketimi Kolay

Altyapımızı metaverse için hazırladığımız bu günlerde içeriğin tüketilmesi kolay olduğunda, çevrimiçi ortamda daha fazla kişiye daha etkili bir mesaj iletebilir. GIF'ler ve memler göze çok hoş gelir ve genellikle mesajınızı iletirken izleyicilerin ilgisini çeken bir 'vay faktörü' ile sonuçlanır. İçeriğiniz komik, esprili, hicivli, akıllı, acil veya nötr tonda olsun, insanların onunla birlikte gelen her GIF veya memden en iyi şekilde yararlanmaları muhtemeldir. Güçlü bir bağlam oluşturabilmeniz koşuluyla, bu içerik pazarlama trendi kalıcıdır. Gerçekten de, memler ve GIF'ler, saniyeler içinde ilgi uyandıran sanal hediyeler gibidir.

2. Daha İlişkilendirilebilir

Memler, özellikle hedef tüketiciler için tutarlı içerik dağıtımı yoluyla belirli bir niş geliştirildiğinde, genellikle bir kült yaratır. GIF'lerin benzer bir etkisi vardır ve tüketimin yaratıcı yönüne daha görsel bir vurgu vardır. Özetle, mem ve GIF yapmanın temel amacı hedef kitlelerle bağlantı kurmak veya onlarla ilişkilendirilebilir görünmek. Bir Harry Potter memesi, aslında, kurgusal karakterin 21. yüzyılda ne kadar popüler olduğunu göz önünde bulundurarak herhangi bir işletme için çalışabilir. Sadece mesajı doğru almalısın. Hatırlanması gereken kritik nokta, herkesin farklı tepki verdiği ve bir içerik yaratıcısı olarak işinizin çevrimiçi olarak en son içerik pazarlama trendlerini yakalamak olduğudur.

3. Kolayca Paylaşılabilir

İlginç bir şey bulduğunuzda, çoğunlukla yakın çevrenizde paylaşacaksınız. İnternet paylaşımı çok daha kolay hale getirdi ve çoğu kullanıcı her zaman bir şeyler paylaşmak istiyor. Memler ve GIF'ler gönderiler, yorumlar, mesajlar ve hatta tebrik kartları olarak son derece paylaşılabilir. Memler ve GIF'lerle ilgili en iyi şey, sizi hazırlıksız yakalayıp anında etki sağlamak için özel bir güce sahip olmalarıdır. İnsanlar büyüleyici bulduklarını paylaşırlar - bu, metin içeren bir meme veya görsel olarak çarpıcı bir GIF olabilir.

4. İnternet dilini konuşun

Bir içerik parçası ne kadar ilişkilendirilebilirse, o kadar çok paylaşılır ve çevrimiçi etkileşim oluşturur. İnternet gelişti ve bugün her zamankinden daha fazla insan platformu kullanıyor. Birkaç şey değişmiş olsa da, internetteki bazı şeyler zamana direndi. Bunlardan biri internetin dilidir.