Göz Altı Işık Dolgusu İle Yüzünüz Daha Canlı Görünsün!

Göz altlarında zamanla çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan göz altı morarmaları ve halkalanmalar kişinin oldukça solgun ve yorgun görünmesine sebep olur. Göz altı ışık dolgusu ile göz altlarında yer alan bu deformasyonlardan hiçbir cerrahi işleme gerek kalmadan kurtulmak ise çok kolay!

Göz altlarında ortaya çıkan sorunlar yaşla birlikte daha da şiddetli hale gelir. Bilhassa 30’lu yaşlar sonrasında birçok kişi göz altlarında meydana gelen bu sorunlardan oldukça şikayetçi olurlar. Göz altlarında oluşan morluk ve halkalanma gibi sorunlar ise genellikle kalıtsal özelliklere bağlı olarak açıklanabilir. Ancak başka sebepler de bulunmaktadır. Göz altlarında bu deformasyonlar göz altı ışık dolgusu ile kolayca yok edilir.

Göz altı ışık dolgusu yöntemiyle daha canlı, parlak ve ışıl ışıl bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Göz altı morluk ve torbalanmaların oluşum sebepleri nedir?

Genetik özelliklere bağlı olarak göz altı morlukları, torbalanmaları ve halkalanmaları oluşmaktadır.

Göz altındaki deri tabakası oldukça ince yapıdadır. Bu bölgedeki damar yapıları da bu nedenle daha çok göze batar. Göz altı morluklarının meydana gelme sebeplerinden biri de budur.

Kişinin yoğun bir stresli yaşama sahip olması da göz altı morluklarını tetikler. Regl dönemi ve hamilelik süreci de bu bölgedeki damarları genişleterek göz altındaki morlukların daha fark edilir hale gelmesine yol açar.

Kişinin birtakım hastalıklara sahip olması, bazı ilaçların kullanımı, yoğun güneş ışığına maruz kalma, düzensiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi, uyku problemi gibi nedenler de göz altındaki deformasyonları artırır.

Göz altı ışık dolgusu nasıl uygulanır?

İşleme başlanmadan önce tedavi bölgesine anestezik krem uygulanır. Böylece bölgenin iyice uyuşması sağlanarak hastanın işlem esnasında daha az acı hissetmesi amaçlanır. İyice uyuşturulan bölge uygun hijyenik koşullar yardımıyla temizlenir. Sonrasında ilgili dolgu maddesi tedavi bölgesine ince uçlu kanüller eşliğinde enjekte edilir. İşlem esnasında yararlanılacak olan dolgu miktarı için asıl belirlemeyi doktor yapmaktadır. Göz altı ışık dolgusu yaklaşık olarak 10 dakika kadar sürer.

Göz altı ışık dolgusu için en doğru aday kimlerdir?

Göz altı ışık dolgusu için en doğru adaylar genellikle göz altlarında morluk ve halkalanma gibi deformasyonlar bulunan kişilerdir. Aynı zamanda göz altında torbalanma şikayeti yaşayan kişiler de göz altı ışık dolgusu yaptırarak bu sorunlarından kurtulabilirler. Ameliyata ihtiyaç duyulmadan, oldukça kısa ve pratik bir işlem olan göz altı ışık dolgusu ile göz altı morarmaları, torbalanmaları ve halkalanmalarından kurtulmak mümkündür.

Kişinin eğer göz altı torbaları oldukça büyümüş ise ve göz altı ışık dolgusu onları yok etmek için yeterli değil ise alt göz kapağı estetiği bu noktada daha yerinde bir tercih olacaktır. Torbalanma sorunu daha küçük boyutta olan kişilerin göz altı ışık dolgusundan yararlanması daha doğrudur.

Göz altı ışık dolgusu yan etkisi ve zararları nelerdir?

Göz altı ışık dolgusu son derece güvenilir bir işlemdir. FDA tarafından onaylanmış bir tekniktir. Göz altı ve çevresi oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu noktada bu işlemi yapacak olan doktorun mutlaka alanında uzman ve tecrübeli olması gerekmektedir. Uygun dolgu malzemesi kullanılması ve işlemin uygun hijyenik koşullarda yapılması da çok önemlidir. Göz çevresindeki damar yapıları çok fazladır. Bu sebeple uygulama esnasında mutlaka oldukça dikkat edilmeli, tedavi bölgesi detaylı bir şekilde steril edilmelidir. Uzman eller tarafından yapılan göz altı ışık dolgusunun hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur.

Göz altı ışık dolgusu kalıcı bir işlem midir?

Göz altı ışık dolgusu ömür boyu kalıcı bir işlem değildir. İşlemin etki süresi yaklaşık olarak 12 ila 18 arasında değişmektedir. Elbette bu zaman dilimi kişiden kişiye farklılık gösterir. Işık dolgusunun kalıcı olma sürecini etkileyen etmenler arasında uygulama esnasında kullanılan dolgunun markası, miktarı ve kişinin göz altlarındaki çökük olma derecesi bulunur.

Göz altı ışık dolgusu kaç seans uygulanmalıdır?

Göz altı ışık dolgusu çoğunlukla ilk seansta etkisi görülen bir işlemdir. Fakat bazı durumlarda bazı kişilerin ikinci bir seansa ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Göz altı ışık dolgusu işleminden ne kadar süre sonra gündelik yaşama geri dönülür?

Göz altı ışık dolgusu işleminde dolgu maddesi ince kanüller eşliğinde deri altına enjekte edilir. Bu sebeple günlük yaşamı engelleyecek bir hasar oluşması söz konusu değildir. İşlem biter bitmez kişi günlük yaşamına rahatça geri dönebilir.

Göz altı ışık dolgusu avantajları nelerdir?

Göz altı ışık dolgusu özellikle son zamanlarda yaygın olarak uygulanan cerrahi işlem gerektirmeyen operasyonların arasında yer almaktadır. Göz altı ışık dolgusu işleminin avantajları şu şekildedir:

Hiçbir cerrahi müdahaleye gerek duyulmaz.

İşlem esnasında herhangi bir ağrı veya acı görülmez.

İşlemden hemen sonra etki görülür. Tek seansta işlem halledilir.

1,5 yıla kadar kalıcılığını korur.

Uzman doktor eşliğinde uygulanan göz altı ışık dolgusu hiçbir yan etkiye sebep olmayan bir işlemdir.

Göz altı ışık dolgusu ağrılı bir işlem midir?

Göz altı ışık dolgusu uzman ve tecrübeli bir doktor tarafından uygulandığı takdirde hiçbir şekilde ağrı ve acıya sebep olmaz. Bu işlemde oldukça ince kanüller yardımıyla dolgu maddesi deri altına enjekte edilir. Bu sayede ağrı ve acı minimuma indirilir. Uygulamadan önce tedavi bölgesi lokal anestezik kremler sürülerek uyuşturulur. Böylece hastada işlem esnasında hiçbir his oluşmaz. Ayrıca dolgu maddesine ek olarak enjekte edilen bir diğer madde de lidokain isimli maddedir. Bu madde de göz altı ışık dolgusu işleminin ağrısız ve acısız geçmesine sebep olur.

Göz altı ışık dolgusu fiyatları ne kadar?

Göz altı ışık dolgusu fiyatlandırması uygulama esnasında yararlanılacak dolgu tipine, markasına ve miktarına bağlı olarak farklılık gösterir. Göz altı ışık dolgusu işlemi mutlaka tecrübeli bir doktor eşliğinde uygulanmalıdır. Bu noktada doktorun tecrübesi de fiyatları etkiler. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Bu nedenle 0212 241 46 24 no’lu telefondan polikliniğimizi arayarak gözaltı ışık dolgusu fiyatları ve 1 ml dolgu fiyatı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Op. Dr. Leyla Arvas

Web Site: https://www.drleylaarvas.com

Facebook :@drleylaarvas

Instagram :@drleylaarvas

YouTube: LeylaArvas