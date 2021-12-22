Green Deal Nedir? Neden Önemlidir?

İlk olarak 2020 yılında ortaya çıkartılan yeni bir terim olduğu bilinen Green Deal, Türkçe karşılığı ise Yeşil Mutabakat bugün 2050 yılını hedefleyen Avrupa kıtası iklim nötr hale gelmesi adına yapılan bir dönüştürücü politika yasasını amaçlamaktadır. Günümüz şartları içerisinde üretim yapılan otomotiv sektöründen tutun da tüm dünyadaki yolculukların gerçekleştirildiği havayolu transferlerinde uçakların harcadığı yakıt tüketimi dahil olmak üzere, 20'den fazla iklim değişikliğini önlemek amaçlı vergi yasasından biridir.

AB'deki iklim krizinin önüne geçmek için önemli gündem konularından biri olurken bugün İklim Değişikliği Konferansları başlığı altında da bu konular hakkında görüşülmekte, bilgi paylaşımında bulunulmaktadır.

AB'ye üye olan 27 ülkenin dahil olacağı bu yasa çıkartılmasıyla ilgili olarak temel hedef, 2050 yılına kadar karbon nötr hale getirilmesi, doğanın temizlenmiş olması ve daha yaşanabilir bir dünyaya hedeflemek oluyor. Bu ve benzer yeni bir dizi iklim değişikliği yasasıyla birlikte çıkartılması beklenen bu yasa, Avrupa Birliği'ne bağlı 27 ülke ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylaması üzerine 10'dan fazla yasa tasarısını açıklamıştır.

Otomotiv sektörü dahil olmak üzere birçok zamanlama ile birlikte AB üyesi ülkelerin birçoğunda önümüzdeki ilk 5 yıl içerisinde 2025’e kadar tüm ülkelerin elektrikli otomobillere geçmesi beklenmekte, petrol veya yakıt türü benzin olan birçok araçların ise kullanımı da tamamen oradan kaldırılması beklenmektedir. Bu ve benzer süreçler halinde de iklim değişikliğine karşı yapılan iyileştirmeler sayesinde karbon nötr olması konusunda da çok büyük atılımlar green deal çalışmalarıyla beraber başarı kazanılması beklenmektedir. Böylece en iyi şartlar altında da Avrupa ülkeleri ve onların çalıştıkları uluslararası ticaret faaliyetlerine göre diğer ülkeler de yeşil mutabakat konusunda adım atmış olacaktır.

Karbon Nötr Olmak Ne Anlama Geliyor?

Bir kişinin ya da kurumun doğrudan saldığı sera gazlarını en iyi şekilde denge içinde tutmak, standart hale getirebilmek ya da net bir şekilde sıfır sera gazı seviyelerine ulaşabilmek, karbon nötr olmak anlamını taşır.

Temelde Avrupa Birliği tarafından iklim değişiklikleri yaşanan günümüz şartlarında istenen hedefte tam olarak budur. Salınan sera gazının kişi ya da kurumlar olması hiç fark etmeksizin sera gazı miktarının eşdeğer şekilde azaltma olması, bu sayede sera gaz salınımı engel olan pek çok proje günümüz şartları içerisinde yaratılması aslında Green Deal yasasını tam anlamıyla açıklıyor.

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