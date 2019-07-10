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Güncel yabancı diziler

Özellikle sosyal medyanın da yardımıyla bazı diziler herkesin dilinde. Yabancı dizi izleme imkanı sunan platformların artması da bu konuda bir etken

Güncel yabancı diziler

Özellikle sosyal medyanın da yardımıyla bazı diziler herkesin dilinde. Yabancı dizi izleme imkanı sunan platformların artması da bu konuda bir etken

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:02
Güncel yabancı diziler

Güncel yabancı diziler

Televizyonlarda yayınlanan Türk dizileri büyük rağbet görse de gençlerin bu Türk dizilerine ilgisinin eskisi kadar olmadığını görüyoruz. Duygusal sahnelerin fazla oluşu, uzun reklam araları, takip edilen diziyi izlemek için o an televizyon karşısında olmak ve birbirini tekrarlayan konular belirli bir yaş üstündeki izleyici için zaman geçirmelik iyi bir aktivite gibi gözükse de yurtdışında yüksek bütçe ile çekilen, ünlü film yıldızlarının oynadığı, konusu sizi içine çeken yabancı diziler uzun süredir gençlerin ilk tercihi haline geldi. Akım haline gelen bu diziler günlük hayatımızın bir parçası oldu adeta. Özellikle sosyal medyanın da yardımıyla bazı diziler herkesin dilinde.

Yabancı dizi izleme imkanı sunan platformların artması da bu konuda bir etken. Bu yabancı dizi izleme siteleri yapımcı kuruluşların kanallarında ya da internet sitelerinde ücretli olarak izlenebiliyor ama işin bir ücretsiz izleme boyutu var.

Özellikle güncel yabancı dizileri günü gününe takip etmek isteyen izleyiciler için bu tür yabancı dizi izle platformları öncelik kazanıyor. Bugün site bahsedeceğimiz internet sitesi de bu sitelerden biri. Aradığınız bir yapım olduğunda her seferinde Google'a aradığınız diziyi yazmak yerine artık bu sitede tüm film ve dizilere ulaşabileceksiniz. Dizisec, adından da anlaşılacağı gibi, izlemek için seçtiğiniz dizilere ulaşabileceğiniz bir site. Site arşivinde 1132 yabancı dizi bulunmakta, 650 yabancı film bulunmakta. Dizi ve filmler Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleri ile birlikte yayına alınmakta. Bu sayede altyazı okumakta güçlük çeken kişiler Türkçe dublaj yabancı dizi izleme tercihinde bulunabiliyorlar.

Rastgele film butonu ile Dizisec sitesinin sizler için tercih yapmasını sağlayabilirsiniz. 1080p ve 720p yüksek kalite video çözünürlüğü sunulan sitede alternatif video seçenekleri de bulunuyor. Bu sayede çalışmayan bir video ile karşılaştığınızda başka bir alternatife geçebilir, dizi izleme keyfinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Dizisec sitesinin en büyük avantajlarından biri de aradığınız film ve dizileri farklı kategorilere göre sınıflandırabilir ve filtreleyebilirsiniz. Dizi ve filmleri popülerliğine göre, Imdb puanına göre, yılına göre, ismine ve yorum sayısına göre sıralayabilir, beğendiğiniz içeriği bu sayede daha kolay bulabilirsiniz.

Hint dizilerinden BBC İngiliz dizilerine, Netflix yapımı dizilerden Amazon prime dizilerine kadar bir çok farklı dizi bu sitede bulunmakta. Sitede bulamadığınız filmleri iletişim bölümünden site yetkililerine iletebilir, kısa süre içersinde yüklendiğini görebilirsiniz. Yerli filmlere altyapısında yer vermeyen bu oluşum sadece yabancı diziler üzerine hizmet vermekte. Dizisec görünümü kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Aradığınız film ve dizileri kolayca bulabiliyor, profilinizi yönetebiliyorsunuz.

Peki Dizisec sitesinde güncel yabancı diziler listesinde hangi diziler var? Chilling Adventures of Sabrina 2. sezonu ile izleyicileriyle buluştu. Lucifer dizisi Netflix ile kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor. One Punch Man animasyon dizisi uzun süredir beklenen 2. sezonu ile yayında. Dc çizgi roman karakterlerinden Swamp Thing korku ve gerilim dolu yeni bir dizi. The 100 dizisi 6. sezonunun ortalarına geldi bile. Black Mirror'ın 5. sezonu 2019 dizileri arasında yerini aldı bile. La casa de papel 3. sezonu da başlamış durumda. Bu sezon 8 bölümden oluşacak gibi gözüküyor. Shingeki no kyojin 3. sezonunu bitirmek üzere. Takipçi sayısı yüksek olan ve yeni sezonu beklenen Arrow, Flash ve Supergirl dizileri ise sezon arasında. Bu dizileri ve çok daha fazla sayıda diziyi 1080p yabancı dizi izle kalitesinde izlemek istiyorsanız sizleri Dizisec sitesine davet ediyoruz. Yüksek çözünürlükte video izlemenin keyfine bu sitede varacaksınız. Sık kullanılan sitelerine kaydedeceğiniz bu platformu tavsiye ediyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar dileriz.

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