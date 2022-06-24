Hidrolik Abkant



Teknolojinin gelişimi ile birlikte üretilen ve metal büküm makinaları arasında en çok tercih edilen hidrolik abkant, üretici firmasına bağlı olarak çeşitli genişlikte ve çeşitli tonajlar ile alıcısının karşısına çıkıyor. Makine içerisinde büküm işleminin yapılmasını sağlayan üst ve alt olmak üzere iki adet kalıplar bulunuyor. Kalıplara tanımlanan özellikler sayesinde işlem sırasında kalıbın tam olarak oturulması, sac levhaya hidrolik kuvvet uygulayarak bükülmesi sağlıyor. Hidrolik abkant makinalarında, üretici firmanın oldukça fazla olması makine çeşitliliğini de artırıyor. Bu anlamda makinanın özellikleri ön planda tutuluyor. Sektörde hem kalitesi hem de farklı tasarımları ile hizmet veren MVD firması ön plana çıkıyor.





Hidrolik Abkant Özellikleri

Endüstriyel sanayide çok yüksek miktarlarda kuvvet ile gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılan hidrolik abkant, çeşitli materyallerin büküm işlemlerinde en ideal seçim olduğunu söylemek mümkün. Genellikle ağır sanayide kullanılan bu makinalar, sac levhalarının istenilen duruma getirilmesi için sıklıkla tercih ediliyor. Sanayi sektöründe bu denli kullanıma sahip olması ise bu sektörde üreticiliğini yapan firma sayını her geçen gün artırıyor. Hidrolik abkant makinaları ile büküm işlemi yapılan sac, n hassas ölçüler ile işleniyor. Ayrıca büküm işlemi yapılırken malzemenin hareket edebilir özelliğini kaybetmemesine de özen gösteriliyor. Hidrolik abkant makinası üretimlerinde öncü firma olan MVD, işlem hızlılığı ve verimli açısından gönül rahatlığı ile tercih edilerek, büküm işlemleri kolaylıkla sağlanabilir.



