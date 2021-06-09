Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hijyen Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Normalleşmenin başladığı bugünlerde bireysel ve işletme hijyeni konusunda doğru adımları atmak büyük önem taşıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:45
Hijyen Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Hijyen Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Hijyen konusu, Covid-19 ile birlikte insan hayatındaki önemini daha yukarılara taşıdı. El ve cilt dezenfektanları başta olmak üzere maske, eldiven gibi ürünlere bugüne kadar hiç olmayan bir talep oluştu. Ev, restoran, hastane, okul, kafe, otel gibi birçok insanın girip çıktığı mekanlarda ise endüstriyel temizlik ürünlerine ve hizmetlerine olan talep oldukça arttı.

Bu dönemden sonra da insan hayatında öncelikli olacak olan hijyen konusunda neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Ürün seçiminde nelere dikkat etmeli? Alman teknolojisiyle geliştirdiği üstün hijyen ürünleriyle sektörünün öncülerinden olan Nilco Reinigungsmaschinen Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete, şöyle açıklıyor;

“Birey olarak baktığımızda, doğru bildiğimiz yanlışlar ya da alışkanlıklar olarak özetleyebiliriz. Bu konuda doğru hijyen uygulamalarını tekrar gözden geçirip alışkanlıklarımızı olumlu yönde değiştirmek konusunda çaba harcamalıyız.

İşletmeler ve ortak yaşam alanları tarafından baktığımızda; hijyen ihtiyacı, çalışma ortamı ve yaşadığımız alanların farklılıklarından kaynaklı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle öncelikle kritik noktaların belirlenmesi gerekir. Kritik nokta değerlendirmesinde temel unsur çapraz bulaşma ve mikrobiyal kir yüküdür ve bu yük her ortamda farklı hijyen ihtiyacı göstermektedir. Bu ihtiyaçları ve planı belirlemeden yapılacak olan uygulamaları olası diğer hatalar olarak adlandırabiliriz.

Biz Nilco olarak doğru amaca yönelik, doğru ürün seçimi ve doğru uygulamayla mekanlar için özel hijyen planları oluşturuyoruz. Mekanları yerinde inceleyerek onlara özel bir hijyen planı hazırlıyoruz. Bu hijyen planı doğrultusunda, ihtiyaç duyulan ürünler ve önerileri de kapsayan danışmanlık hizmeti vermeye ve işletmelerin hijyen alanında çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

Hijyenik işlemler için yüzeye uygun kimyasal temizlik ve dezenfeksiyon ürününün belirlenmesi ise diğer önemli konudur. Çoğu zaman yüzeylerin yapısı, kullanım amaçları ve kullanım sıklığı bu konuda belirleyicidir.”  

“Biyosidal ürün ruhsatı olmasına dikkat edilmeli”

Hijyen ürünlerini satın alırken çok dikkatli olunması ve titiz davranılması gerektiğinin altını çizen Hakan Mete, “Kullanıcıların, el dezenfektanı ve antibakteriyel sıvı el sabunu alırken, ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “biyosidal ürün ruhsatı” na sahip olup olmadığını özellikle araştırmalarını ve sorgulamalarını, ayrıca bu ürünlerde güvenilir üreticileri tercih etmelerini sadece pandemi dönemi için değil, her zaman için öneririz. Örneğin; Nilco Sanisept H711 ürünümüzün Covid-19 üzerinde yüzde 99,99 etkili olduğu Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi, 12.01.2021 tarihli raporu ile belgelenmiştir.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hijyen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB | Metrolarda 13 kadın istasyon amiri görevde
İBB | Metrolarda 13 kadın istasyon amiri görevde
Nur Fettahoğlu'ndan sokak tacizine karşı 5D hareketi
Nur Fettahoğlu'ndan sokak tacizine karşı 5D hareketi
İlişkiniz Güvenli Bir İlişki Mi?
İlişkiniz Güvenli Bir İlişki Mi?
Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül
Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye ödül
Lüleburgaz | Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!
Lüleburgaz | Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!
İBB'den çocuk ve gençlere danışmanlık hizleti
İBB'den çocuk ve gençlere danışmanlık hizleti
İBB'den tüm vapurlarda ücretsiz wi-fi hizmeti
İBB'den tüm vapurlarda ücretsiz wi-fi hizmeti
Lüleburgaz’da kamu kurumlarına tasarruflu musluk
Lüleburgaz’da kamu kurumlarına tasarruflu musluk
Lüleburgaz’a 1 km mesafede çeltik izni!
Lüleburgaz’a 1 km mesafede çeltik izni!
Kadıköy Çevre Festivali başladı
Kadıköy Çevre Festivali başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim