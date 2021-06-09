Hijyen Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Hijyen konusu, Covid-19 ile birlikte insan hayatındaki önemini daha yukarılara taşıdı. El ve cilt dezenfektanları başta olmak üzere maske, eldiven gibi ürünlere bugüne kadar hiç olmayan bir talep oluştu. Ev, restoran, hastane, okul, kafe, otel gibi birçok insanın girip çıktığı mekanlarda ise endüstriyel temizlik ürünlerine ve hizmetlerine olan talep oldukça arttı.

Bu dönemden sonra da insan hayatında öncelikli olacak olan hijyen konusunda neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Ürün seçiminde nelere dikkat etmeli? Alman teknolojisiyle geliştirdiği üstün hijyen ürünleriyle sektörünün öncülerinden olan Nilco Reinigungsmaschinen Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete, şöyle açıklıyor;

“Birey olarak baktığımızda, doğru bildiğimiz yanlışlar ya da alışkanlıklar olarak özetleyebiliriz. Bu konuda doğru hijyen uygulamalarını tekrar gözden geçirip alışkanlıklarımızı olumlu yönde değiştirmek konusunda çaba harcamalıyız.

İşletmeler ve ortak yaşam alanları tarafından baktığımızda; hijyen ihtiyacı, çalışma ortamı ve yaşadığımız alanların farklılıklarından kaynaklı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle öncelikle kritik noktaların belirlenmesi gerekir. Kritik nokta değerlendirmesinde temel unsur çapraz bulaşma ve mikrobiyal kir yüküdür ve bu yük her ortamda farklı hijyen ihtiyacı göstermektedir. Bu ihtiyaçları ve planı belirlemeden yapılacak olan uygulamaları olası diğer hatalar olarak adlandırabiliriz.

Biz Nilco olarak doğru amaca yönelik, doğru ürün seçimi ve doğru uygulamayla mekanlar için özel hijyen planları oluşturuyoruz. Mekanları yerinde inceleyerek onlara özel bir hijyen planı hazırlıyoruz. Bu hijyen planı doğrultusunda, ihtiyaç duyulan ürünler ve önerileri de kapsayan danışmanlık hizmeti vermeye ve işletmelerin hijyen alanında çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

Hijyenik işlemler için yüzeye uygun kimyasal temizlik ve dezenfeksiyon ürününün belirlenmesi ise diğer önemli konudur. Çoğu zaman yüzeylerin yapısı, kullanım amaçları ve kullanım sıklığı bu konuda belirleyicidir.”

“Biyosidal ürün ruhsatı olmasına dikkat edilmeli”

Hijyen ürünlerini satın alırken çok dikkatli olunması ve titiz davranılması gerektiğinin altını çizen Hakan Mete, “Kullanıcıların, el dezenfektanı ve antibakteriyel sıvı el sabunu alırken, ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “biyosidal ürün ruhsatı” na sahip olup olmadığını özellikle araştırmalarını ve sorgulamalarını, ayrıca bu ürünlerde güvenilir üreticileri tercih etmelerini sadece pandemi dönemi için değil, her zaman için öneririz. Örneğin; Nilco Sanisept H711 ürünümüzün Covid-19 üzerinde yüzde 99,99 etkili olduğu Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi, 12.01.2021 tarihli raporu ile belgelenmiştir.” dedi.