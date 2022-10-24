İç Mimarlık Hizmeti ve İtalyan Mobilyası Şıklığı



İtalyan mobilyası ve İtalyan dekorasyonu, ülkemizde modern ev dekorasyonu ile birlikte kullanılan en önemli trend akımlardan biri. Lüksün ve aynı zamanda da sadeliğin bir arada olduğu İtalyan mobilya tasarımları, konfor alanlarınızdaki şıklığın en gösterişli hali.





Özellikle salon dekorasyonu ve oturma odası dekorasyonu gibi en çok dikkat çeken alanlarda kullanılan İtalyan mobilya modelleri, Bassi Design deneyimi ile evlerinize kadar gelmektedir.

Bassi Design en çok tercih edilen iç mimarlık hizmeti veren mobilya firmalarından biri.



Standart mobilya üretiminin yanı sıra, Bassi Design firmasının en önemli hizmetlerinden biri de iç mimarlık hizmeti vermesidir. Kişilerin istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek 3 boyutlu iç mimarlık hizmeti sunan firma, bu alandaki en iyi iç mimar ekibi ile çalışmaktadır.





Modoko gibi büyük ve ünlü bir mobilya sitesine giderken uğrayabileceğiniz Bassi Design, hem yurt içine hem de yurt dışına birçok farklı dekorasyon projesi ve mobilya üretimi gerçekleştirmiş bir mobilya firmasıdır.



Özellikle yurt içi için özel olarak hazırlamış olduğu dekorasyon projeleri ile dikkat çeken Bassi Design, tasarlamış olduğu dekorasyon fikirlerini yüksek kapasiteli üretimhanelerinde üreterek evinize kadar teslim etmektedir.





Güvenilir bir kargolama sistemine sahip olan firma, özel hazırlamış olduğu bu mobilya modellerini en sağlam ve en hızlı şekilde sizlere iletecektir.



Hem satış öncesi hem de satış sonrası hizmetleri ile İtalyan mobilya modelleri üreten firmalar arasından en çok tercih edilen firma olan Bassi, İstanbul merkezli bir mobilya firması olmasının yanı sıra Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına da mobilya gönderimi gerçekleştirmektedir.





İtalyan Mobilya Tasarımları

Modernliğin yaşam alanlarındaki gösterişli hali olan İtalyan mobilya modelleri ve İtalyan mobilya tasarımları için Bassi Design ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve aynı zamanda da iç mimarlık süreçleri hakkında mimarlar ile görüşme sağlayabilirsiniz.