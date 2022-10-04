İhtiyaç Kredisi Hesaplama

İhtiyaç kredisi hesaplama diğer bir ifade ile ne kadar ihtiyaç kredisi edinilebileceğini hesaplamak için krediye başvuran kişinin aylık gelir bilgisini ilk veri olarak almak gerekir. Bir kişinin çekebileceği ihtiyaç kredisi miktarı yasalarla sınırlandırılmıştır.

BBDK kriterlerine göre bir kredinin taksitleri, kredi kullananın belgelenebilir aylık gelirinin %50'sini geçemez. Kısacası aylık gelir 3 bin TL olan bir kişi aylık taksitleri maksimum 1.500 TL olan bir ihtiyaç kredisi çekebilir.

Örneğin, aylık geliri 1.500 TL olan bir kişi, aylık taksitleri 403 TL olan ihtiyaç kredisini, 36 ay vade üzerinden rahatlıkla kullanır. Bu kapsamda 10 bin TL toplam kredi edinebilir.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları

İhtiyaç kredisine başvurmak ve başvuru ardından olumlu yanıt alabilmek için sağlanması gereken şartlar şu yöndedir:

18 yaşını doldurmak,

Aylık düzenli gelire sahip olmak,

Düzenli gelir bulunmuyorsa ipotek gösterebilmek,

Yeterli kredi notuna sahip olmak,

Yasal takibe düşen kredi, kredi kartı borcu bulunmaması,

Geçmişte en az 3 ay boyunca sigorta primlerinin düzenli ödenmiş olması,

İlgili şartlara uygunluk taşıyanlar ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

İhtiyaç Kredisine Başvuru Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenler, Mukayese.com üzerinden 2022 yılının en avantajlı ödeme planı bilgilerine sahip ihtiyaç kredilerine ulaşabilirler. Mukayese.com farklı bankaların ihtiyaç kredisi ödeme planı bilgileri tarar ve en avantajlı seçenekleri karşılaştırmalı panel üzerinden sunar.

Kredi seçeneklerinin karşısında yer alan başvuru butonuna tıklayıp, ilgili alanları doldurarak kısa sürede online başvuru sağlayabilirsiniz. Bunun haricinde ihtiyaç kredilerine hem banka şubelerinden evrak teslimi kapsamında hem de mobil bankacılık uygulamalarından form doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Bununla birlikte farklı ihtiyaç türlerine göre kredi hesaplaması yapmak adına, Mukayese.com üzerinden

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ile dilediğiniz türde kolayca hesaplama yapabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Maksimum Vadesi Nedir?

İhtiyaç kredileri için belirlenmiş olan maksimum vade süresi 36 aydır. 10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerine 2, 4, 6, 12, 24, 30, 36 ay vade kapsamında başvuru sağlayabilirsiniz.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

En avantajlı ihtiyaç kredilerinin faiz oranı bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Mukayese.com'a özel olan Card Finans ihtiyaç kredisi 5 bin TL limite kadar sıfır faizli şekilde çekilir.

QNB Finansbank'ın 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi %1.74 avantajlı faiz oranıyla kullanılır.

Enpara'nın 50 bin TL ihtiyaç kredisi %1.99 faiz oranıyla kullanılır.

Vakıfbank'ın 50 bin TL ihtiyaç kredisi için sunduğu avantajlı faiz oranı %1.55'dir.

CEPTETEB 50 bin TL ihtiyaç kredisi %1.85, Ziraat Bankası 50 bin TL ihtiyaç kredisi %1.89 faiz oranıyla edinilir.

Avantajlı faiz oranına sahip bu kredileri Mukayese.com üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Aylık Taksitleri

En avantajlı ihtiyaç kredilerinin aylık taksitleri şunlardır:

Vakıfbank'ın 50 bin TL'lik %1.55 faiz oranlı ihtiyaç kredisi, 36 ay vade kapsamında aylık 1.942 TL taksitler ile kullanılır.

Enpara 50 bin TL ihtiyaç kredisi, 36 ay vade, %1.99 faiz oranı ve 2.118 TL taksit kapsamında kullanılır.

QNB Finansbank'ın 36 ay vadeli, %1.74 faiz oranlı 50 bin TL ihtiyaç kredisinin taksitleri 2.017 TL'dir.

Bunlara ek olarak CEPTETEB'in %1.85 faiz oranlı, 36 ay vadeli 50 bin TL kredisi 2.061 TL taksitler edinilir.

İhtiyaç Kredisi İçin Kredi Notu Kaç Olmalı?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin kredi notu 1200 ila 1900 puan arasında olmalıdır. Bu puan aralığındaki müşteri gurubu az riskli ve çok iyi kategorilerine dahil olduklarından, kredi onayı alma şansları daha yüksektir.

İhtiyaç Kredisinden Kimler Yararlanamaz?

İhtiyaç kredisinden yararlanamayanlar hakkında bilgiler şöyledir:

Gelire sahip olmayan,

Gelir yoksa kefil veya ipotek gösteremeyen,

18 yaş altında olan,

SGK'da daha önc kaydı olmayan,

Kredi notu 1 ila 699 arasında olan kişiler ihtiyaç kredisi başvurularında onay alamayabilirler.

Sıralanan nitelikler krediye başvuranın yeterli ödeme gücüne sahip olmadığını ifade ettiğinden başvuru onayı alma şansı düşer.