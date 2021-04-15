İlk Defa Spor Salonuna Gidecekler İçin Öneriler

Pandemi sürecinde evde uzun süre zaman geçirmek, çok sayıda kişinin beslenme düzeninde bazı değişimlere yol açtı. Daha fazla yemek tüketmek neticesinde kilo alımları da meydana geldi. Pek çok kişi fazla kilolardan yakınıyor ve bu kilolardan kurtulmak için de bir an önce harekete geçmek istiyor. Elbette sağlıklı bir şekilde kilo vermenin en doğru yolu spor ya da egzersiz yapmaktır. Daha önce hiç spor salona gitmeyen, ilk defa gidecek olanlar için bazı önerilerimiz olacak. Bu önerileri dikkate almanızı öneririz.

İlk Etapta Yüksek Performans Hedeflemeyin!

Daha önce spor salona gitmediyseniz başladığınızda hemen muhteşem bir performans sergilemeyi hayal etmeyin. Kondisyon çalışmaları ve kaslarınızın güçlendirilmesi sonrasında hedefiniz yüksek performans olabilir. Ancak gerçekçi olmak, hayal kırıklığı yaşamanızı önler. Bu nedenle spor salonundaki uzmanların önerilerine kulak vermenizde fayda var.

Hedefinizi Belirleyin Ve İstikrarlı Olun!

Spor salonuna kayıt olmadan önce hedefinizi çok iyi belirleyin. Kaç kilo vermek istiyorsunuz ya da vücudunuzun hangi kaslarını güçlendirmeyi planlıyorsunuz? Bu soruların yanıtlarını belirlemeniz çok daha motive bir şekilde spor yapmanızı sağlar. Elbette istikrar son derece önemli! İstikrarlı olmanız başarıya giden yolu da kısaltacaktır.

Spor Salonu Seçimini Dikkatli Yapın!

Bazı kriterleriniz olmalı ve seçtiğiniz spor salonunun da bu kriterlere uygun olup olmadığını gözden geçirmelisiniz. Örneğin spor salonunun mutlaka duşu olmalıdır. İyi bir havalandırma sisteminin bulunması ise olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Havalandırma ile klimanın çalışma performansı önemlidir. Sürekli yüksek seviyede çalışan klimalı ortamda spor yapmak hastalanmanıza neden olabilir. Hatta sakatlanmanız bile söz konusu olabilir. Sonuç olarak spor salonu seçiminizi asla gelişigüzel yapmayın.

Eğitim Programına Uyun!

Sizin için hazırlanan spor ya da egzersiz programına harfiyen uymalısınız. Bu programın dışına çıkmanız size hiçbir fayda sağlamaz. Hatta zarar bile getirebilir. Ayrıca profesyonel bir hizmet sunan spor salonlarına yönelmeniz de son derece önemlidir. Ankara’da hizmet veren spor salonlarını çok iyi araştırmalısınız. Son dönemde Ankara spor salonu dendiğinde akla genellikle Vamos Spor Kompleksi geliyor. Bu spor salonunu internet sitesi üzerinden mutlaka inceleyin.