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İnternet Hızı Kaç Olmalı?

İdeal internet hızı ne olmalı konusunda kesin bir sınırdan bahsetmek mümkün değildir.

16 Nisan 2022 Cumartesi 04:07
İnternet Hızı Kaç Olmalı?

İdeal internet hızı ne olmalı konusunda kesin bir sınırdan bahsetmek mümkün değildir. Şayet günümüzde internet artık 7’den 70’e tercih edilir ve herkesin kullanım amacı farklıdır. Günlük kullanımlarda sadece sosyal medya gezintileri için düşük miktarlarda internet hızı yeterli olabilir. Ancak büyük şirketlerde ve çoklu internet paylaşımlarında maalesef bu durum böyle değildir. Bu nedenle ideal internet hızı ne olmalı sorusuna yanıt bulabilmek için internetin kullanım sıklığının ve kullanım yoğunluğunun netleştirilmesi gerekir.

İnternet hız testi anlık olarak size sunulan internet hız limitini size gösterir. İnternet sitelerini kullanarak yapacağınız testler sayesinde kullandığınız internet hızını anlık olarak test edebilirsiniz. Hız testinizin kaç olduğunu bilmeniz ise sizin birçok konuda bilgi ve fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

İdeal İnternet Hızı Ne Olmalı?

İdeal internet hızı gelişen teknoloji ile günümüzde artık 24 Mbps olarak belirlenmiştir. Ortalama olarak verilen bu hız internette basit dolaşımlar ve dosya aktarımlarında yeterli görülür. Sinema izlemeyi ve müzik dinlemeyi sevenler için yeterli seviyededir. Tek bir bilgisayar üzerinden internet bağlantısı yapılacaksa 24 Mbps rahatlıkla yetebilir.

Günümüzde internet hızı dendiğinde akla gelen servis sağlayıcılarından birisi de Fiber bağlantıdır. Bilindiği üzere Fiber en yeni internet teknolojisi olarak bilinir. Hızı ise diğer internet bağlantılarından oldukça yüksektir. Fiber hattın bulunduğu bir çevrede bu internet seçeneğinden yararlanarak kullandığınız interneti daha da hızlandırmanız akıllıca olacaktır. Ancak kullandığınız bağlantı özelliği Fiber bile olsa yine de belirli aralıklar ile internet hızı testine ihtiyacınız olacağı kaçınılmazdır. İnternet hız testi hem Fiber hem de diğer hatlarda yapılabilir. SpeedTest aracımızı kullanarak anlık olarak internet hızınızı ölçebilir ve bilinçli bir internet kullanıcısı olabilirsiniz.

İnternet Hızını Artırmak İçin Ne Yapmalı?

İnternet hızı her kullanıcı için önemli olmakla birlikte özellikle çalışanlar ve oyun oynayanlar için daha büyük öneme sahiptir. Günün büyük kısmında online oyun oynamayı sevenler internet hızını sürekli olarak takip eder. Çünkü en fazla veri paylaşımı online oyunlarda gerçekleşir. Oyun aktif olduğu sürece bilgisayar veri paylaşımını aralıksız olarak sürdürür. Bu nedenle oyun aktifken internet hızı her saniyede yüksek olmalıdır.

İnternet hızının yeterli gelmediğini düşünüyorsanız, daha yüksek hız talep etmek için öncelikle hızınızı test etmeniz gerekir. Bu sayede kullandığınız hızın limitini öğrenebilir ve daha yüksek limit sınıfına geçmek isteyebilirsiniz. https://www.hiztesti.me linki bu konuda size yardımcı olacaktır. Dilediğiniz her an linke tıklayarak hızını ölçebilirsiniz. Eğer ölçüm sonrasında sıkan sonuçlar hızınızı ihtiyacınızdan düşük gösterirse bu durumda servis sağlayıcınız ile iletişime geçerek daha yüksek internet hızı satın almak istediğinizi belirtebilirsiniz. Çağrı merkezleri bu konuda size yardımcı olacaktır.

İnternetinizi kullanırken servis sağlayıcınız ile iletişime geçmeden önce şu kontrolleri yaparak, internet hızınızın en yalın hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

  • Modeminizi kapatın ve bir süre bekleyin. Teste başlamadan önce modeminizi yeniden açın. Bu sayede hızınızı bir miktar daha artırmış olabilirsiniz.
  • Bilgisayarınızda bulunan bütün dosyaları kapatın.
  • Bilgisayarınızda arka planda çalışan uygulamalar hızı yavaşlatacaktır. Bütün uygulamaların kapalı olduğundan emin olun.
  • İnternet tarayıcınızda sadece SpeedTest aracının açık olması gerektiğini unutmayın.
  • Aktif olarak kullandığınız bir virüs programı varsa bu program test sırasında çalıştığından sonuçların şeffaflığını etkileyecektir. Virüs programını kapatın ve güvenlik duvarını kapatın.
  • Bilgisayarınızın modeme LAN kablosu ile bağlı olmasını sağlayın. Wi-Fi bağlantısı LAN kablosu ile alınacak bağlantı kadar hızlı veri alışverişi sunmaz. Bu durum test sonucunu olumsuz etkileyecektir.
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