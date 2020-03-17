Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can ‘’isopowerr’’ Yerinde canlı yayında FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta rakiplerine meydan okuyacak

17 Mart 2020 Salı 15:18
İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

Türkiye’nin uluslararası espor arenasında en başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can ‘’isopowerr’’ Yerinde canlı yayında FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta rakiplerine meydan okuyacak. İsopowerr’ın karşılaşmaları bugün saat 19.00’da www.twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

Oyun hiç bitmesin diyen oyunseverler bu sefer Türkiye’nin uluslararası espor arenasında en başarılı temsilcilerinden Red Bull sporcusu İsmail Can ‘’İsopowerr’’ Yerinde’nin FIFA’daki mücadelelerini canlı olarak izleyebilecek. FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta rakiplerine meydan okuyacak Futbolist takımı oyuncusu, ilk olarak önüne rastgele gelen FUT kartlarından kadrosunu oluşturacak sonrasında ise üst üste 4 maç kazanarak büyük ödülü elde etmeye çalışacak. İsopowerr’ın karşılaşmaları bugün saat 19.00’da www.twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak.

FUT Draft Nedir?

FIFA Ultimate Team’in en sevilen modu Fut Draft’ta her pozisyon için rastgele 5 oyuncu arasından en uygun seçimi yaparak 23 kişilik kadro kuruluyor. Sonrasında ise en iyi kimyaya sahip 11 belirleyip üst üste 4 maç kazanan oyuncular büyük ödülü elde etmeye hak kazanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İsopowerr
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin En Büyük Arkadaşlık Sitesi
Türkiye'nin En Büyük Arkadaşlık Sitesi
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması sonuçları paylaşıldı
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması sonuçları paylaşıldı
Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir
Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir
Ne İş Yapsam Diyenler İçin İş Fikirleri
Ne İş Yapsam Diyenler İçin İş Fikirleri
Kaliteli Canlı Tv İzle Sitesi İle Keyfi Yaşayın
Kaliteli Canlı Tv İzle Sitesi İle Keyfi Yaşayın
Bahis sitesi harcama itirazı
Bahis sitesi harcama itirazı
Ev ve ofis sandalyesi seçimi
Ev ve ofis sandalyesi seçimi
Ajans Yeni Medya
Ajans Yeni Medya
İnstapanelim 
İnstapanelim 
Güncel yabancı diziler
Güncel yabancı diziler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim