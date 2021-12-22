İstanbul Satılık Villalar

Villada yaşama hayali kuran sayısız insan vardır. Ancak, villa satın almadan evvel birtakım hususlara dikkat edilmelidir. Her şeyden önce, hangi amaçla villa satın alınmak istendiği üzerine kafa yorulmalıdır. Örneğin, yalnızca yaz aylarında villada oturmak isteyenlerin denize yakın bir villayı satın alması tavsiye edilir. Buna ek olarak, semt ve bölge incelemesi yapılmalıdır. Bahçenin tapuya dahil olup olmadığı sorgulanmalıdır. Villanın fiziki özellikleri incelenmelidir.

Göl İstanbul ; İstanbul satılık villalar içerisinde en iyi seçeneklerden birisi oluşuyla dikkat çeker.

Göl İstanbul Nedir?

Ferah ve sorunsuz bir yaşam hayal edenlere hitap eden Göl İstanbul; 5000 m2’lik giriş alanındaki meydanıyla hem sakinlerine hem de ziyaretçilerine hoş bir karşılama yapar. Huzurlu ve ihtişamlı bir yaşama sahip olmak isteyenlere hitap eder. 21 metrelik geniş bir bulvara sahip oluşuyla farkını ortaya koyar. 172 bin 300 m2’lik bir alanda yer alan toplam 97 villası ile son yılların en değerli projelerinden birisi olduğunu ispat eder. 5+1, 6+1 ve 7+1 olmak üzere üç farklı villa seçeneğine sahiptir. Her birisi tek katlı olan villaların apayrı özellikler vardır. Nilüfer, orkide ve karanfil olarak adlandırılan villalar sayesinde insanlar tam da hayallerindeki gibi bir yaşam sürebilirler.

Göl İstanbul Nerede?

Alkent 2000 Mahallesi, Mehmet Yeşilgül Bulvarı No:6 adresinde yer alan

Göl İstanbul

; İstanbul Büyükçekmece sınırları içerisinde bulunur. Büyükçekmece merkezden otomobille en geç 15 dakika içerisinde ulaşılabilir. Şehir merkezine uzak olmayan harika konumu ile dikkat çeker.

Göl İstanbul Ulaşım

Depreme dayanıklı oluşu ile tüketicilerin aklındaki endişeleri sona erdiren Göl İstanbul; son derece avantajlı bir konumda yer alır. Bu sayede, Göl İstanbul sakinleri istedikleri her yere rahat bir şekilde ulaşabilirler. Mehmet Yeşilgül Bulvarı üzerinde yer alan Göl İstanbul; ALKEV Özel Okulları, Mektebim Esenyurt Pelican Anaokulu, RAS Kuaför Alkent ve daha birçok yere yakındır. Bir başka deyişle, alışveriş merkezlerine, okullara, hastanelere yakın bir konuma sahiptir. İnsanların şehirden uzak bir hayat sürerek zorlanmasının önüne geçer. Özel bir araçla yalnızca 15-20 dakikada Büyükçekmece merkeze ulaşmak mümkündür. Bir başka deyişle, Göl İstanbul ulaşım sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Göl İstanbul Villa Fiyatları

Gözlerden uzak, göl manzaralı harika bir yaşam hayal edenler için en iyi seçenektir. 7/24 güvenlik hizmetinin yanı sıra sahip olduğu spor ve aktivite alanları ile de dikkat çeker. İnsanların kişisel özgürlüklerini doyasıya yaşayabilecekleri bir yerdir. Göl İstanbul bünyesinde yer alan her bir villa; başka insanların göremeyeceği bir şekilde tasarlanmıştır. Bir başka deyişle, her villanın diğer villalardan bağımsız olduğunu ifade etmek gerekir.

Göl İstanbul villaları; yatay yaşam konseptine sahiptir. Güncel inşaat teknolojisi kullanılarak tasarlanan villalar; A Plus yaşam anlayışına hitap eder. En kaliteli yapı malzemeleri kullanıldığı için Göl İstanbul sakinlerinin aklında herhangi bir güvenlik endişesinin oluşmasına gerek yoktur. Bunun yanı sıra, Göl İstanbul villa planları ; insanların tüm ihtiyaçlarına hitap edebilecek şekilde oluşturulmuştur.

5+1 villalar için iki araç, 6+1 ve 7+1 villalar için ise üç araç sığabilecek şekilde tasarlanmış otopark özelliği ile dikkat çeken Göl İstanbul hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi de villa fiyatlarıdır. Göl İstanbul villa fiyatları; villaların özelliklerine göre değişir. 5+1 villalar için minimum 1 milyon 300 bin dolar, 6+1 villalar için ise minimum 1 milyon 600 bin dolar talep edilir. 7+1 villaların fiyatları 2 milyon 500 bin dolara kadar çıkabilir.