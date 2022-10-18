İstanbul’da Mermer Kalitesi | Ertaş Granit Mermer

Ev dekorasyonlarında şıklık ve modernliğin ön plana çıktığı bugünlerde mobilya ve mobilya dekorasyon da kişiler tarafından en çok araştırılan ve en çok dikkat edilen olayların başında geliyor. İşte bu noktada modern mobilyanın ve hatta klasik mobilyanın da öncüsü sayılan mermer mobilya modelleri ve mermer tamamlayıcı ürünler ön plana çıkıyor ve kişiler tarafından tercih ediliyor.







İstanbul Modoko’da Mermer Kalitesi | Ertaş Granit Mermer

Mermer ve granit gibi birçok doğal taştan yapılan malzemeyi salon dekorasyon örnekleri yatak odası dekorasyon örnekleri gibi yerlere taşıyan Ertaş Granit Mermer, yurt içinden ve yurt dışından temin ettiği mermer ve granitleri sizler için özel tasarım mobilya modelleri haline getirerek sunmaktadır.



Özellikle mermer sehpa ve mermer masa alanında önemli mobilya tasarımları bulunan Ertaş Granit, yurt dışından ithal ettiği mermerler ile evleriniz için hayal ettiğiniz dekorasyon örneklerini sizlere sunmaktadır.

Carrara Mermer Özellikleri

Mermer masa ve mermer sehpa modelleri için en çok tercih edilen mermer türü Carrara Mermer oluyor. Beyaz tabanlı olan bu mermer türü, evlerde hem daha şık hem de daha ferahlık sağlaması ile bilinen bir mermer türü.



İtalya’da çıkartılan bir mermer olan Carrara Mermer, diğer mermer türlerine göre biraz daha kaliteli ve şık bir mermer. Bu nedenle de mermer türleri arasından üst segment mermer olarak biliniyor.

Özel olarak yurt dışından getirtilen bu mermer türü, Ertaş Granit fabrikasında özel olarak kesilerek şekillendiriliyor ve sizlere ulaşabiliyor.

Hem yurt içine hem de yurt dışına mermer masa ve mermer sehpa gönderimi sağlayan Ertaş Granit ile iletişime geçerek ürünleri hakkında detaylı bilgi alabilir aynı zamanda da mermer türleri hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.