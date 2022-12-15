İtalyan Salon Dekorasyonu - Lupo Home

İtalyan dekorasyon, modernliğin lüks ile bir araya gelerek şık bir alan oluşturmasından ortaya çıkan bir dekorasyon modelidir. Genel anlamı ile konforun ve şıklığın ön planda olduğu İtalyan dekorasyon, aynı zamanda da İtalyan mobilya modelleri ile hazırlanmaktadır.

Modern mobilya ve dekorasyon projeleri alanında Masko’da hizmet veren Lupo Home, şık bir tasarım ve dekorasyon projeleri ile kendini gösteren bir mobilya - dekorasyon firmasıdır.

Salon dekorasyonunda kalite her zaman ön plandadır.



Koltuk takımı ve köşe koltuk gibi mobilya gruplarının en önemli konumlarından olan salon ve oturma odası dekorasyonları; kişiye özel tasarımları ile Lupo Home tarafından özel olarak üretilmektedir.

Şık bir bakış açısı ile hazırlanan köşe koltuk ve koltuk takımı modelleri, kişilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak diledikleri renk, boyut ve özelliklerde üretilebilir.

Salon dekorasyonlarında ana mobilya gruplarının yanı sıra tamamlayıcı mobilya gruplarının da tasarım ve üretimlerini gerçekleştiren Lupo Home, tv ünitesi ve yemek masası takımı gibi diğer mobilya gruplarını da özel olarak üretmektedir.

Modern Mobilya Anlayışı ve Masko Mobilya Kenti

Modern mobilya alanında şık tasarımlar gerçekleştiren Lupo Home, kurulduğu günden beri sadece kalite ve müşteri memnuniyetini benimsemiş ve sizler için bu temel noktaları baz alarak üretim gerçekleştirmiştir.



Koltuk takımından yemek odası takımına, yatak odası takımından kişiye özel dekorasyon ve mobilya projesine kadar geniş bir ürün skalasına sahip olan Lupo Home, Masko Mobilya Kenti'⁬nde sizleri beklemektedir.

Sizler de Lupo Home mağazasına gelerek ürünler ve iç mimarlık hizmeti hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.