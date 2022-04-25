Kaldıraç Nedir? Kaldıraçlı İşlemler Nasıl Yapılır?

Son yılların en çok tercih edilen işlemleri arasında kaldıraç işlemleri yer alır. Birçok özellikleri bulunan kaldıraçlı işlemler bugün birçok yerli ve yabancı kripto para ve forex borsalarında yer alır. Kaldıraçlı işlemler adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir emtia üzerinden örneğin 5x, 10x, 50x, 100x gibi kaldıraçlı sistem yapılarak işlemlerin açılmasıdır. Bu nedenle kaldıraç nedir işlemlerin spot işlemlere nazaran daha yüksek kazanç sunduğunu belirtebiliriz.

Bu bağlamda kaldıraçlı işlemler yatırımcıların en çok tercih ettiği işlemlerden biridir. Bu işlemlerin birçok avantajları da söz konusudur. Basit bir şekilde uygulanması ve hızlı bir şekilde netice alınması kaldıraçlı işlemlerin en büyük artısıdır. Kaldıraçlı işlemler doğrudan şeffaf bir şekilde uygulanabilir. Yani bu işlemlerde herhangi bir hile söz konusu değildir. Buradaki temel amaç doğrudan yatırımcıların pratik bir şekilde yüksek gelir elde etmesinin sağlanmasıdır.

Kaldıraçlı İşlem Nedir?

Kaldıraçlı işlem, yerli ve global borsalar üzerinden sunulan özel kazanç uygulamasıdır. Geçmiş dönemlerde borsalarda sadece spot işlemlere yer veriliyordu. Bu da yatırımcıların kısıtlı bir şekilde yatırımlar yapmasına neden oluyordu. Bugün profesyonel borsalar artık spot işlemlerin yanı sıra kaldıraçlı işlemler de sunuyor. Böylece yatırımcılar evinin konforunda dilediği kaldıraç oranı üzerinden kazanç elde edebiliyor. Kaldıraçlı işlemlerin en büyük avantajları arasında ise, düşük risk oluşturmasıdır. Özellikle bilinçli bir şekilde uygulandığında yatırımcılarına sadece birkaç dakika içerisinde yüksek kazanç sunabilir.

Kaldıraçlı İşlemlerde Garantili Kazanç

Kaldıraçlı işlemlerde garantili bir şekilde kazanç elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar söz konusudur. Bu yönde kaliteli bir forex şirketi tercih edilmesi en önemli ayrıntıdır. İkinci olarak Diamond fx kaldıraç oranı kaldıraçlı işlemlerde kurum tarafından sunulan kurallara harfiyen uyulması son derece önemlidir. Örneğin henüz kaldıraçlı işlemler konusunda yeterli düzeyde deneyimli değilseniz, işlemlerinizi geçici olarak 5x veya en fazla 300x kaldıraç üzerinden açabilirsiniz. Sistemi kavradıktan sonra yani zamanla kaldıraç oranlarınızı yükselterek daha yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz. Spot işlemlerden farklı olarak kaldıraçlı işlemlerde temel mantık, işlemleri ince ayrıntısına kadar öğrendikten sonra risk oranını minimum düzeyde indirmektir.

Kaldıraçlı İşlemlerin Yapılışı

Kaldıraçlı işlemler yapmak istediğinizde ilk olarak borsaya ücretsiz bir şekilde kayıt olmanız gerekir. Kayıt işlemi birkaç dakika içerisinde tamamladıktan sonra Diamond FX kaldıraçlı işlemlere yatırım ve çekim yapabilmeniz açısından mutlaka kimlik doğrulama işleminizi de gerçekleştirmelisiniz. KYC olarak da tanımlanan bu işlem genellikle borsaların işleyişine göre minimum 24 saat ila 48 saat aralığında doğrudan borsa tarafından onaylanır. KYC onaylandıktan sonrasında borsanın ana panelinde yer alan kaldıraçlı işlemler menüsüne tıklayın. Bu aşamadan itibaren kaldıraçlı işlem kısmına giriş yapıyorsunuz. Buradan işlem yapmak istediğiniz emtia türünü de seçerek kaç x kaldıraç üzerinden işlem açmak istediğinize karar verin. Akabinde emtianın hangi yönde kazandırabileceğini de belirledikten sonra kaldıraçlı işleminizi açabilirsiniz.

Kimler Kaldıraçlı İşlemler Yapabilir?

Spot ve marjin işlemlerde olduğu gibi kaldıraçlı işlemlerde de herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle dileyen herkes borsalardan kaldıraçlı işlemler yapabilir. Burada sadece borsaya kayıt olunması ve Diamond FX kyc onaylatılması yeterlidir. Sonrasında yukarıdaki basit adımlar talip edilerek kaldıraçlı işlemler açılabilir. Bunun haricinde kaldıraçlı işlemler spot işlemlerde olduğu gibi yatırımcılarını uzun süreli bekletmez. Kaldıraçlı işlemler genellikle 1 ila 4 saat aralığında sonuçlanır. Fakat tercihiniz doğrultusunda saatlik, dakikalık, günlük ve hatta haftalık zaman dilimlerinde dahi kaldıraçlı işlem açabilirsiniz.

Kaldıraçlı İşlemlerde Ne Kadar Kazanılır?

Bu tamamen sizlerin yatırdığı miktara bağlıdır. Kaldıraçlı işlemler yüksek kazanç sunan özel bir gelir yöntemidir. Bu nedenle yatırdığınız miktar oranında Diamond FX üzerinden kazanç elde edebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemlerde yatırdığınız miktarın kat ve kat üzerinde işlem açıyorsunuz. Örneğin, 100 dolarlık bir işlem açmak istediğinizde ve bunu da 10x kaldıraç üzerinden açmaya karar verdiğinizde borsa tarafından ana paranız x10 yani doğrudan 1000 dolarmış gibi kaldıraçlı işlemlerde açılır. Böylece ilgili emtia %10 yükselmesi durumunda ana paranız 2 katı olarak sizlere geri dönüş sağlar.